अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 4 नहीं 6 साल देश की सेवा करेंगे, पक्की नौकरी का रास्ता साफ
केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के सेवा काल को 2 साल बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। अब 4 साल के बाद बाकी 75% अग्निवीरों को भी सेना में स्थायी भर्ती पाने का अवसर मिलेगा।
भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए एक बेहद राहतभरी और बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में तैनात अग्निवीरों की सेवा अवधि को 2 साल बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। इस बड़े फैसले की जानकारी देते हुए देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने बताया कि यह कदम अग्निवीरों के शानदार प्रदर्शन और मूल्यांकन के आधार पर उठाया गया है। इससे न केवल युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों को भी अधिक ट्रेन्ड और अनुभवी सैनिक मिलेंगे।
अब 4 नहीं, 6 साल तक देश सेवा का मौका
जून 2022 में जब अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, तब अग्निवीरों की सेवा अवधि 4 वर्ष तय की गई थी। पुरानी व्यवस्था के अनुसार, 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद केवल 25% अग्निवीरों को ही मेरिट के आधार पर स्थायी कैडर में शामिल किया जाता था, जबकि बाकी 75% अभ्यर्थियों को रिटायर कर दिया जाता था। लेकिन कैबिनेट द्वारा अपडेट की गई नई योजना के तहत जो 75% अग्निवीर 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले थे, उन्हें अब 2 साल की अतिरिक्त सेवा अवधि का विकल्प दिया जाएगा। यानी अग्निवीर अब कुल 6 साल (4 साल + 2 साल) तक भारतीय सेना में सेवा दे सकेंगे। 6 साल की अवधि पूरी होने के बाद, जो अग्निवीर इच्छुक होंगे, उन्हें एक चयन प्रक्रिया के जरिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका मिलेगा।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
सीडीएस जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जून 2022 में योजना की शुरुआत के समय ही यह बताया गया था कि अग्निवीरों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन होगा और समय-समय पर योजना की समीक्षा की जाएगी।
अब जब अग्निवीरों का पहला बैच अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब है, तो उनके प्रदर्शन और समर्पण को लेकर बेहद पॉजीटिव फीडबैक मिला है। इसी पॉजीटिव फीडबैक को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है ताकि देश के युवाओं का कौशल सेना के काम आ सके।
रक्षा अभ्यर्थियों और छात्रों में खुशी की लहर
अग्निपथ योजना की 4 साल की समय सीमा को लेकर पहले देश भर के युवाओं और विभिन्न राज्यों में चिंताएं जताई जा रही थीं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए पुलिस और अन्य सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान भी किया था।
सरकार के इस नए फैसले से अब उन सभी रक्षा अभ्यर्थियों का मनोबल काफी बढ़ा है जो देश सेवा का जुनून रखते हैं। अब अग्निवीरों के पास अपनी काबिलियत साबित करने के लिए अतिरिक्त 2 साल का समय होगा, जिससे उनके लिए भारतीय सशस्त्र बलों में स्थायी नौकरी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
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