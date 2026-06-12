यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बैठने के लिए उम्र बदली, फिर से 10वीं परीक्षा देकर आधार कार्ड बदलवाया
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी के उम्र संबंधी दस्तावेजों में हेराफेरी कर परीक्षा में शामिल होने का मामला सामने आया है। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी को जांच में पकड़ लिया गया।
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी के उम्र संबंधी दस्तावेजों में हेराफेरी कर परीक्षा में शामिल होने का मामला सामने आया है। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी को जांच में पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभ्यर्थी ने स्वीकार किया कि परीक्षा देने के लिए उम्र कम दिखाने को उसने दोबारा हाईस्कूल की परीक्षा देकर आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधित कराई है। इंटर मीडिएट कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक धनराज की तहरीर पर अभ्यर्थी के खिलाफ दस्तावेजों में जालसाजी करने व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज तिंदवारा समेत आठ केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के अंतिम दिन बुधवार को दूसरी पाली में प्रयागराज जिले के फाफामऊ थाना क्षेत्र स्थित सराय गोपाल हरहर निवासी आदर्श सिंह कुशवाहा पुत्र मक्खनलाल कुशवाहा परीक्षा दे रहा था। परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापक धनराज को अधिक उम्र का नजर आने पर दस्तावेजों और उम्र को लेकर संदेह हुआ। मामला तत्काल उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। इसके बाद अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने उम्र कम दर्शाने के लिए दोबारा हाईस्कूल की परीक्षा देने और आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलवाकर भर्ती परीक्षा में आवेदन की बात स्वीकार की। एएसपी शिवराज ने बताया कि केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर अभ्यर्थी के खिलाफ जालसाजी व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच मेडिकल कॉलेज चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी को सौंपी गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि सात वर्ष से कम सजा वाले अपराध की श्रेणी में आने के कारण उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया है। दस्तावेजों की जांच कर मामले की विवेचना की जा रही है। बता दें कि परीक्षा के आखिरी दिन जनपद में एडीजी जोन ज्योति नरायण ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया था साथ ही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने का दावा किया था।
पास कराने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा-2025 में अभ्यर्थियों को पास कराने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एसटीएफ ने सरगना समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, आधारकार्ड, अंकपत्र, चेक और व्हाट्सएप चैट से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
सीओ एसटीएफ शैलेश प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक गिरोह आरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल कराने, साल्वर बैठाने और परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से बड़ी रकम वसूल रहा है। एसटीएफ प्रयागराज की टीम ने बुधवार शाम मुखबिर की सूचना पर गिरोह के सरगना समेत दो आरोपियों को जौनपुर के बड़ागांव क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के सिवान निवासी एवं वर्तमान में टैगोर टाउन प्रयागराज में रहने वाला गिरोह का सरगना राजू कुमार मांझी और जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर थानाक्षेत्र के बड़ागांव निवासी छोटेलाल यादव शामिल हैं। मुख्य आरोपी राजू मांझी ने बताया कि साथियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को चयन का प्रलोभन देकर उगाही करता था। आरोपियों के पास से 21 प्रवेश पत्रों की छायाप्रति, तीन चेक और व्हाट्सएप चैट की 13 प्रतियां बरामद हुई हैं। दोनों आरोपियों को मुंगराबादशाहपुर थाने की पुलिस को सौंपा। सूत्रों की मानें तो गिरोह ने यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से दो-दो लाख रुपये लिया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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