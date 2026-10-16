कौन हैं IAS बहनें अंजू मंजू, टीना डाबी और रिया डाबी जैसी जोड़ी, राजस्थान में हर तरफ चर्चा
Rajasthan IAS sisters Story: राजस्थान की चर्चित IAS बहनों आईएएस टीना डाबी और रिया डाबी के बाद अब एक और IAS बहनों की जोड़ी प्रदेश को मिल गई है। ये बहनें हैं मंजू राजपाल और अंजू राजपाल।
Rajasthan IAS sisters : राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में टीना डाबी और रिया डाबी के बाद एक और सगी आईएएस बहनों की जोड़ी हो गई है। ये सगी बहनें हैं मंजू राजपाल और अंजू राजपाल। मंजू राजपाल वर्ष 2000 बैच की आईएएस अफसर हैं जबकि उनकी छोटी बहन अंजू राजपाल प्रमोशन पाकर अब आईएएस बन गई हैं। मंगलवार को दिल्ली कार्मिक विभाग द्वारा जारी 16 नए आईएएस की सूची में अंजू राजपाल भी आईएएस के रूप में पदोन्नत हुईं। इस तरह राजस्थान में आईएएस बहनों की जोड़ियां 1 से बढ़कर 2 हो गई हैं। मंजू राजपाल फिलहाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और अंजू उनकी छोटी बहन हैं। अंजू अपने आरएएस बैच में पांचवीं रैंक के साथ महिला वर्ग में टॉपर रही थीं। मंजू और अंजू की जोड़ी अब पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
राजपाल बहनों की कहानी- मां सुशीला की 4 बेटियों में से बड़ी अफसर बनीं
चुरू की सुशीला राजपाल ने अपनी चार बेटियों में से तीन बेटियों को बड़ा अफसर बनाया। सबसे बड़ी बेटी सुनीता कॉपरेटिव बैंक में सीनियर मैनेजर है। दूसरी बेटी मंजू सीनियर IAS अफसर बनीं और तीसरी अंजू आज RAS अफसर से आईएएस बन गई हैं। सुशीला राजपाल खुद छठी तक पढ़ी थीं लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने सपनों और अपनी ख्वाहिशों की आहुति दे दी। पिताजी की शहर में ही जनरल स्टोर था। ऐसे में चूरू की सरकारी स्कूलों में ही शुरुआती शिक्षा ली। सभी बहनों ने सेल्फ स्टडी के दम पर ही सफलता हासिल की। परिवार में ऐसा कोई नहीं था, जो गवर्नमेंट जॉब में हो।
दोनों बहनों के आईएएस बनने का सफर अलग-अलग तरीकों से तय हुआ है। जहां मंजू राजपाल सीधी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए आईएएस अधिकारी बनीं, वहीं अंजू राजपाल ने आरएएस सेवा से अच्छे प्रदर्नन के बाद पदोन्नति पाकर यह मुकाम हासिल किया है।
कौन हैं टीना डाबी और रिया डाबी
राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी डाबी सिस्टर्स युवाओं के लिए यूथ आइकन हैं। दोनों लोगों के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर हैं। बड़ी बहन टीना डाबी वर्ष 2016 बैच की आईएएस हैं जबकि छोटी बहन रिया डाबी वर्ष 2021 बैच की आईएएस हैं। बड़ी बहन टोंक की कलेक्टर हैं जबकि छोटी बहन मुख्यमंत्री की विशेषाधिकारी हैं। ये दोनों बहनें हमेशा अपने शानदार काम को लेकर चर्चा में भी रहती हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2015 की टॉपर टीना ने सिर्फ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ही नहीं बल्कि उसके बाद होने वाली IAS ट्रेनिंग में भी उन्होंने पहली रैंक हासिल की थी। इसके लिए उन्हें प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल से नवाजा गया था।
यूपीएससी टॉपर रहीं टीना डाबी ने 2018 में अतहर आमिर खान से लव मैरिज की थी। अतहर आमिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2015 के सेकेंड टॉपर थे। लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। 2020 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 2022 में टीना डाबी ने आईएएस अधिकारी प्रदीप गंवाडे के साथ दूसरा शादी की। प्रदीप गंवाडे की यह पहली शादी थी। वर्ष 2003 में टीना डाबी मां बनीं।
रिया डाबी ने यूपीएससी सीएसई 2020 के एग्जाम में 15वीं रैंक हासिल की थी। रिया डाबी ने IPS मनीष कुमार से शादी की थी। वह वर्तमान में राजस्थान के डुंगरपुर के एसपी हैं। मनीष कुमार को महाराष्ट्र कैडर मिला था, लेकिन रिया डाबी से उनकी शादी के बाद उन्होंने अपना कैडर चेंज करवाकर राजस्थान ले लिया था।
दोनों जोड़ियों की छोटी बहनों की पोस्टिंग सीएम ऑफिस में
आईएएस सिस्टर्स की इन दोनों जोड़ियों में एक खास बात और है। दोनों जोड़ियों में छोटी बहनें इन दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत हैं। टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी मार्च 2026 से मुख्यमंत्री की विशेषाधिकारी हैं जबकि मंजू राजपाल की छोटी बहन अंजू राजपाल फरवरी 2024 से मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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