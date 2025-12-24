रेलवे में 22000 ग्रुप डी भर्ती के बाद एक और खुशखबरी, 5058 पदों पर निकलेगी वैकेंसी, सिर्फ इन्हें मिलेगा मौका
रेलवे ग्रुप डी की 22000 पदों पर नई भर्ती के साथ एक और भर्ती की खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड पहली बार रेल संरक्षा श्रेणी में आने वाले प्वाइंटमैन के पदों पर पूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। रेलवे पांच हजार से अधिक प्वाइंटमैन की भर्ती करेगा। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। रिटायर हो चुके सैनिकों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार पूरे देश में 5058 प्वाइंटमैन के पदों पर पूर्व सैनिकों को कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि ये भर्तियां सीधे केंद्र या राज्य सरकारों के पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से की जाएंगी। नियुक्ति से पूर्व उन्हें 24 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में फेल होने पर हटा दिया जाएगा। यह नियुक्ति फिलहाल 31 दिसंबर, 2026 तक मान्य होगी। इसके बाद बोर्ड की अनुमति से अनुबंध को आगे बढ़ाया जा सकता है। रेलवे भर्ती सेल के माध्यम से स्थायी उम्मीदवार उपलब्ध होने पर कॉन्ट्रेक्ट पर तैनात पूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मालूम हो कि रेलवे में वर्तमान में लगभग 34 हजार प्वाइंटमैन के पद रिक्त हैं।
रेल संरक्षा मजबूत होगी
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी (सूचना एवं प्रसार) दिलीप कुमार ने बताया कि प्वाइंटमैन का पद रेल परिचालन की सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील होता है। पूर्व सैनिकों की इस पद पर नियुक्ति से रेल संरक्षा मजबूत होगी। ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन होगा। उनकी तैनाती से मानवीय भूलों की संभावना कम करेगी, जो हादसों को रोकने में महत्वपूर्ण है।
22000 पदों पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी
रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के 22000 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के लिए 21 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। शॉर्ट नोटिफिकेशन में योग्यता स्पष्ट नहीं की गई है। विस्तृत नोटिफिकेशन आने के बाद यह यह साफ हो पाएगा। इस बार रेलवे में आईटीआई योग्यता होगी या फिर 10वीं पास। क्या सभी 10वीं युवाओं को सभी पदों के लिए आवेदन का मौका दिया जाएगा या फिर कुछ पदों पर ही 10वीं पास आवेदन कर सकेंगे। और कुछ पद आईआईटी सर्टिफिकेट वालों के लिए ही होंगे। इन सब सवालों पर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
इस भर्ती के लिए 18 से 33 आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी सिर्फ एक चरण में होगा। पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा।