आईआईटी के बाद अमेरिका से PhD, अब AI चिप्स की हीट कम करने की तैयारी, कंपनी को मिले 80 करोड़ रुपये
आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र आकाश रामदास ने अपनी रिसर्च को ही बिजनेस आइडिया बनाया है। उनके एआई स्टार्टअप को करीब 80 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली है।
देश के नंबर 1 इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र के एआई स्टार्टअप को बड़ी कामयाबी मिली है। आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र आकाश रामदास ने अपनी रिसर्च को ही बिजनेस आइडिया बनाया है। उनके एआई स्टार्टअप को करीब 80 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में तेजी से हो रहे विकास ने सेमीकंडक्टर चिप्स की मांग बढ़ा दी है। लेकिन इन ताकतवर चिप्स से निकलने वाली गर्मी को काबू में रखना टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती है। इसी समस्या का समाधान खोजने की दिशा में आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र आकाश रामदास काम कर रहे हैं।
आकाश रामदास के एआई स्टार्टअप डिसकवर्ड मैटिरियल्स ( Discovered Materials ) ने 9 मिलियन डॉलर यानी करीब 80 करोड़ रुपये की सीड फंडिंग जुटाई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी AI की मदद से ऐसे नए मटेरियल खोजने पर काम कर रही है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स की हीट मैनेजमेंट क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आकाश का यह प्रयास दिखाता है कि रिसर्च केवल लैब तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
IIT मद्रास से बीटेक और फिर अमेरिका से पीजी
आकाश रामदास ने वर्ष 2019 में IIT मद्रास से मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान विकसित हुई उनकी तकनीकी समझ आगे चलकर उनके करियर की मजबूत नींव बनी। बीटेक के बाद उन्होंने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया। यहां वर्ष 2019 से 2021 के बीच उन्होंने मैटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पिछले साल मैटेरियल्स इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी की।
उनकी डॉक्टरेट रिसर्च नैनोस्केल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए मटीरियल खोजने के कम्प्यूटेशनल तरीकों पर फोकस थी। उन्होंने सितंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक स्टैनफोर्ड में पोस्टडॉक्टरल रिसर्चर के तौर पर इस एरिया में काम करना जारी रखा और फिर मार्च 2026 में डिस्कवर्ड मटेरियल्स को को-फाउंड किया।
आकाश की रिसर्च का मुख्य विषय नैनोस्केल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए नए मटेरियल खोजने की कंप्यूटेशनल तकनीकें थीं। इस दौरान उन्होंने समझा कि नए मटेरियल की खोज में काफी समय और मेहनत लगती है। किसी संभावित मटेरियल की पहचान करने से लेकर उसकी उपयोगिता साबित करने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक आकाश का स्टार्टअप AI एजेंट बना रहा है जो रिसर्चर्स को अच्छे मटेरियल को ज्यादा तेजी से पहचानने में मदद कर सकते हैं।
क्या काम करता है डिस्कवर्ड मैटिरियल्स
एआई का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ज्यादा ताकतवर चिप्स की जरूरत भी बढ़ रही है। ये चिप्स काम करते समय काफी हीट पैदा करती हैं। तापमान बढ़ने से उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और उन्हें ठंडा रखने के लिए अतिरिक्त कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इससे बिजली की खपत और डेटा सेंटर चलाने की लागत भी बढ़ सकती है। Discovered Materials इसी चुनौती के समाधान के लिए AI की मदद से नए मटेरियल खोज रहा है। कंपनी का लक्ष्य ऐसे विकल्पों की पहचान करना है, जो चिप्स में गर्मी को बेहतर तरीके से काबू करने में मदद कर सकें।
AI एजेंट एक दिन में हजारों संभावित मटीरियल एक्सप्लोर कर सकते हैं, जबकि आकाश रामदास अपनी PhD रिसर्च के दौरान रोजाना लगभग 20 कैंडिडेट एक्सप्लोर करते थे।
हालांकि रिसर्चर्स को अभी भी इन मटीरियल को लैब में बनाना और टेस्ट करना होगा ताकि यह देखा जा सके कि वे काम करते हैं या नहीं और उन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है या नहीं। टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक लैब टेस्टिंग एक बड़ी रुकावट बनी हुई है क्योंकि AI-खोजे गए मटीरियल का अभी तक बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हुआ है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी