पहले दिव्या मित्तल, अब अनुराग पटेल... यूपी चुनाव से पहले दो पूर्व IAS की सियासत में एंट्री, क्या रहेंगे चुनौतियां
पूर्व आईएएस अनुराग पटेल ने प्रयागराज में अपना दल (एस) की सदस्यता ली। मिर्जापुर सदर की सीट को लेकर उन्हें उतारने की चर्या है। फिलहाल 2027 चुनाव से पहले सियासत गरम है।
उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने लगी है और इस बार चर्चा नेताओं से ज्यादा अफसरों की है। कल तक फाइलों में उलझे रहने वाले अधिकारी अब जनसभाओं के मंच पर नजर आएंगे। पहले दिव्या मित्तल ने कुर्सी छोड़कर राजनीति की राह पकड़ी। अब अनुराग पटेल ने भी सियासत में कदम रख दिया है।
प्रयागराज में ली सदस्यता
उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अनुराग पटेल ने 29 नवंबर 2026 को प्रयागराज में अपना दल (सोनेलाल) की सदस्यता ले ली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल खुद मौजूद रहीं। पार्टी के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है। चुनाव से पहले एक जाना-पहचाना प्रशासनिक चेहरा उसके खेमे में आया है।
मिर्जापुर सदर पर नजर
अनुराग पटेल मिर्जापुर के जिलाधिकारी रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पार्टी उन्हें मिर्जापुर सदर सीट से उतार सकती है। हालांकि अभी इस पर पार्टी की ओर से आखिरी मुहर की बात सामने नहीं आई है। यह फिलहाल संभावना ही है।
दिव्या मित्तल का अलग रास्ता
दिव्या मित्तल ने सितंबर 2026 में आईएएस पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी जननीति भारत बना ली। वे 2027 का विधानसभा चुनाव इसी पार्टी से लड़ेंगी। उन्होंने साफ कहा है कि किसी पारंपरिक दल में नहीं जाएंगी। गौरतलब है कि मिर्जापुर के लहुरीदह जैसे दुर्गम पहाड़ी गांवों में नल से पानी पहुंचाने की उनकी पहल की इलाके में खूब चर्चा रही है। आजादी के 75 साल बाद वहां पानी पहुंचना लोगों के लिए बड़ी बात थी। इसी काम ने उन्हें स्थानीय स्तर पर अलग पहचान दी।
अनुराग पटेल की ताकत क्या है
सियासी पंडितों की मानें तो अनुसार अनुराग पटेल 2009 बैच के अधिकारी हैं। वे नवंबर 2024 में रिटायर हुए। अप्रैल 2018 से करीब 15 महीने वे मिर्जापुर के डीएम रहे। यानी इलाके की नब्ज और प्रशासनिक ढांचे की समझ उनके पास है। दूसरी ताकत है गठबंधन। अपना दल (एस) केंद्र और राज्य में सत्ताधारी एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में उन्हें बना-बनाया संगठन और कैडर मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों और सोशल मीडिया की चर्चाओं में एक बात और कही जा रही है। वे कुर्मी या पटेल समाज से आते हैं और पार्टी का इस वर्ग में असर माना जाता है। इसलिए जातिगत समीकरणों में उन्हें फायदा मिल सकता है।
क्या रहेंगी चुनौतियां
राह इतनी आसान भी नहीं दिखती। ऐसी खबरें है कि डीएम रहते हुए उनका कार्यकाल कई विवादों की वजह से सुर्खियों में रहा। 2019 में मिर्जापुर के एक प्राथमिक स्कूल में मिड-डे मील में नमक और रोटी परोसे जाने की खबर छपी थी। खबर छापने वाले पत्रकार पर मुकदमा दर्ज हुआ और प्रशासन की खूब आलोचना हुई। तब की नगर पालिका अध्यक्ष के साथ उनके टकराव की चर्चा भी रही थी। चुनावी मैदान में विरोधी ये मुद्दे उठा सकते हैं। फिलहाल यह देखना होगा कि क्या अनुराग पटेल मिर्जापुर से अपनी सियासी दावेदारी ठोकेंगे या पार्टी उन्हें किसी अन्य सीट से उतारने का प्लान करने वाली है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव