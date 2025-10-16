12वीं के बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करियर कैसे बनाएं, कोर्स सा कोर्स बेहतर, जानें एक्सपर्ट से

संक्षेप: कॉमर्स में 12वीं के बाद ग्रेजुएशन और कुछ खास कोर्स करके आप इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थानों या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनियों में काम कर सकते हैं।

पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब है किसी व्यक्ति या कंपनी के इन्वेस्टमेंट को शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में या किसी अन्य साधनों में सोच-समझकर लगाना, ताकि जोखिम कम हो और मुनाफा ज्यादा मिले। सरकार टैक्स लाभ के लिए म्यूचुअल फंड जैसी योजनाएं चलाती है। साथ ही, शेयर बाजार में कई कंपनियां लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। यहीं से पोर्टफोलियो मैनेजर की भूमिका अहम हो जाती है। वह कंपनियों का विश्लेषण करता है, जोखिम कम करने और मुनाफा बढ़ाने की रणनीति बनाकर क्लाइंट को निवेश की सलाह देता है।

यह करियर उन लोगों के लिए एक मजबूत विकल्प है, जिन्हें शेयर बाजार में रुचि और बुनियादी समझ है। कॉमर्स में 12वीं के बाद ग्रेजुएशन और कुछ खास कोर्स करके आप इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थानों या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनियों में काम कर सकते हैं। अपनी खुद की फर्म शुरू कर निवेशकों को सलाह दे सकते हैं। इस क्षेत्र में सफल होने का करियर रोडमैप इस प्रकार है-

पहला चरण (10+2) : किसी भी विषय से 10+2 करें, परन्तु कॉमर्स से 10+2 करना फायदेमंद रहेगा। दूसरा चरण (ग्रेजुएशन): बीकॉम, बीबीए, बीए (अर्थशास्त्र) या बीएससी (स्टैटिस्टिक्स) से ग्रेजुएशन करना ज्यादा बेहतर होगा।

तीसरा चरण (स्पेशलाइज्ड कोर्स) : इनमें से कोई एक कोर्स पूरा करें - सीएफए यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या एनआईएसएम (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स) कोर्स। सीएफए के अंतर्गत 3 स्तरों की ऑनलाइन परीक्षा होती है, जिसकी मान्यता विश्व भर की वित्तीय संस्थाओं में है। वहीं, एनआईएसएम द्वारा पीएसीई यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का ऑनलाइन कोर्स पूरा करने पर आप पेशेवर तौर पर सफल हो सकते हैं। सीएफए के लिए वेबसाइट cfainstitute.org और एनआईएसएम के लिए cert.nism.ac.in पर जाएं।

चौथा चरण (एक्सपोजर) :फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित अखबार नियमित तौर पर पढ़ें। इस प्रकार के टीवी प्रोग्राम या यूट्यूब चैनल समय निकाल कर देखें। इससे आपमें स्टॉक को समझने के कौशल विकसित होंगे।