MBBS पास के लिए सेना में डॉक्टर बनने का मौका, AFMS SSC मेडिकल ऑफिसर के 120 पदों पर आज से आवेदन शुरू
सेना में मेडिकल ऑफिसर के 120 पदों पर भर्ती निकली है। MBBS डॉक्टर आधिकारिक वेबसाइट join.afms.gov.in पर 9 से 18 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
देश सेवा का जज्बा रखने वाले और मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वाले युवाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के चिकित्सा विभाग में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टरों के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) ने एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। AFMS ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) मेडिकल ऑफिसर के कुल 120 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर आज, 9 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से चयनित होने वाले योग्य डॉक्टरों को भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। कुल 120 पदों में से 90 पद पुरुष डॉक्टरों के लिए और 30 पद महिला डॉक्टरों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
आवेदन तिथियां और शुल्क
विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 7 नवंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 9 नवंबर 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 18 नवंबर 2026
आवेदन शुल्क: 200 रुपये (सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए, जिसका भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जाएगा)।
जरूरी योग्यता और आयु सीमा
सेना में मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से MBBS की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी का राज्य मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) में स्थायी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पोस्ट ग्रेजुएट (MD/MS/DNB) डिग्री धारक भी इसके लिए पात्र हैं।
आयु सीमा (31 दिसंबर 2026 तक):
MBBS / PG डिप्लोमा धारक: अधिकतम आयु 30 वर्ष (उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1997 या उसके बाद हुआ हो)।
PG डिग्री धारक: अधिकतम आयु 35 वर्ष (उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1992 या उसके बाद हुआ हो)।
चयन प्रक्रिया और इंटरव्यू
ऑनलाइन आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करके दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल (R&R) में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह इंटरव्यू संभावित रूप से दिसंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य मेडिकल और फिजिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जिसे पास करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
इच्छुक उम्मीदवार मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए कैसे आवेदन करें –
1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट join.afms.gov.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए भर्ती लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको कुछ जानकारी भरनी होगी।
4. इसके बाद आपको अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।
5. इसके बाद आपको अपनी जरूरी जानकरी डालकर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
6. इसके बाद आपको मांगे गए डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।
7. अब आप को एप्लीकेशन फीस भरनी होगी।
8. अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
9. भविष्य के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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