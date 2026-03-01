भारतीय सेना में डॉक्टर बनने का मौका, AFMS ने निकाली 100 मेडिकल ऑफिसर भर्ती; 4 मार्च तक आवेदन
AFMS ने 100 SSC मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। MBBS और PG उम्मीदवार 4 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन NEET PG और इंटरव्यू के आधार पर होगा।
देश सेवा के साथ डॉक्टर के रूप में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ा अवसर आया है। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज (Armed Forces Medical Services) ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 100 मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए चयनित डॉक्टरों को सेना, नौसेना या वायुसेना में अधिकारी के रूप में सेवा करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 4 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 100 पद भरे जाएंगे। इनमें 75 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 25 पद महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री होना जरूरी है। डिग्री राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत मान्य होनी चाहिए। किसी भी राज्य मेडिकल काउंसिल या NMC से स्थायी पंजीकरण अनिवार्य है। PG डिग्री धारक उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप 31 जुलाई 2025 तक पूरी होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार ने पिछले दो वर्षों यानी 2024 या 2025 में NEET PG परीक्षा दी हो।
आयु सीमा क्या तय की गई है
31 दिसंबर 2026 तक आयु की गणना की जाएगी। MBBS डिग्री धारकों की अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। PG डिग्री धारकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है।
वेतन और सुविधाएं क्या मिलेंगी
चयनित उम्मीदवारों को रक्षा वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10B के तहत नियुक्ति मिलेगी। उन्हें कैप्टन (या समकक्ष रैंक) प्रदान की जाएगी।
- बेसिक पे 61300 रुपये
- मिलिट्री सर्विस पे 15500 रुपये
- महंगाई भत्ता, HRA, NPA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग से
- वार्षिक ड्रेस अलाउंस 20000 रुपये
- मुफ्त या रियायती आवास, राशन सुविधा और मेडिकल सुविधाएं
इसके अलावा 60 दिन की वार्षिक छुट्टी, 20 दिन की कैजुअल लीव, LTC, फैमिली मेडिकल सुविधा, ग्रुप इंश्योरेंस और CSD जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
आवेदन के बाद उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग NEET PG के अंक या पर्सेंटाइल के आधार पर की जाएगी। इन अंकों को 200 अंकों के स्कोर में परिवर्तित कर मेरिट सूची तैयार होगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू मार्च 2026 से Army Hospital (R&R) में आयोजित होने की संभावना है।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा
आवेदन प्रक्रिया के दौरान 200 रुपये का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से स्वीकार किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें
उम्मीदवार AFMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “New Registration” के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिनमें फोटो, जन्म प्रमाण, MBBS डिग्री, इंटर्नशिप प्रमाणपत्र, NEET PG स्कोरकार्ड और आधार कार्ड शामिल हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
सेवा में शामिल होने के बाद क्या जिम्मेदारी होगी
चयनित मेडिकल ऑफिसर को देश या विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। उन्हें यूनिट में स्वतंत्र रूप से चिकित्सा सेवाएं संभालनी होंगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद चार वर्ष की सेवा पर मेजर रैंक तक पदोन्नति का अवसर मिलता है और आगे सेवा अवधि के अनुसार उच्च पदों पर भी प्रमोशन संभव है।
