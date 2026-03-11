AFCAT Result 2026 OUT : वायुसेना ने AFCAT 2026 रिजल्ट किया जारी, 340 पदों पर होगी भर्ती
AFCAT Result 2026 OUT : भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 01/2026) का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने रिजल्ट और मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी को हुआ था। इस भर्ती से वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) ब्रांच, और ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में ग्रुप A गजेटेड ऑफिसर के 340 वैकेंसी भरी जाएंगी। AFCAT एग्जाम से इंडियन एयर फोर्स में कमीशन ऑफिसर के तौर पर भर्ती होती है।
AFCAT Result 2026 : कैसे चेक करें रिजल्ट
स्टेप 1. ऑफिशियल वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाएं
स्टेप 2. होमपेज पर “AFCAT-01/2026 रिजल्ट घोषित हो गया है” वाला लिंक देखें
स्टेप 3. आपको कैंडिडेट लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा
स्टेप 5. अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID और पासवर्ड डालें
स्टेप 5. आपका AFCAT 01/2026 स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा ।
अगला चरण एएफएसबी का
जो कैंडिडेट तय कटऑफ के बराबर या उससे ज्यादा स्कोर करेंगे, उन्हें एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) टेस्टिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस इंटरव्यू राउंड के दौरान उम्मीदवारों की सोचने की क्षमता, आत्मविश्वास, नेतृत्व गुण और टीम में काम करने की योग्यता को परखा जाता है। इस चरण में सफल होने वाले उम्मीदवार ही आगे बढ़ पाते हैं।
स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी
स्कोर कार्ड में उम्मीदवार का पूरा नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और अलग-अलग सेक्शन में मिले अंक शामिल होते हैं। इसके अलावा कुल प्राप्त अंक, उस साल की कटऑफ मार्क्स, उम्मीदवार अगले चरण के लिए क्वालिफाई हुआ या नहीं और श्रेणी के हिसाब से रैंक जैसी जानकारी भी स्कोरकार्ड में दी जाती है।
AFCAT 1 परीक्षा के जरिए वायु सेना की कई शाखाओं में भर्ती की जाएगी। इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए कुल 38 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी की तकनीकी शाखा में भी बड़ी संख्या में पद हैं। इनमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स) और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) से जुड़े पद शामिल हैं। वहीं गैर-तकनीकी शाखा में प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन और वेपन सिस्टम से जुड़े पद भी भरे जाएंगे। इसके अलावा मौसम विज्ञान से जुड़े पदों के लिए भी भर्ती की जाएग।
