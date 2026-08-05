AFCAT 2026 Admit Card Out, Direct Link: एफकैट एडमिट कार्ड हुए जारी, afcat.edcil.co.in से करें डाउनलोड
भारतीय वायु सेना ने AFCAT 02/2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
वायु सेना ने अपने बहुप्रतीक्षित एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 02/2026) के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए बिना किसी गलती के अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया था और जो पूरी तरह से योग्य हैं, वे अब फौरन अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय वायु सेना की आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाकर आप बहुत ही आसानी से अपना एडमिट कार्ड हासिल कर सकते हैं।
कैसे करें AFCAT 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड?
बहुत से युवाओं को हॉल टिकट डाउनलोड करने में तकनीकी दिक्कतों या सर्वर की सुस्ती का सामना करना पड़ता है। इसलिए, हमने इस पूरी प्रक्रिया को आपके लिए बहुत ही आसान स्टेप्स में समझा दिया है ताकि आपका कीमती वक्त बिल्कुल भी बर्बाद न हो:
स्टेप 1: सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में भारतीय वायु सेना की आधिकारिक AFCAT वेबसाइट afcat.edcil.co.in को खोलें।
स्टेप 2: होमपेज पर जाते ही आपको एक ताजा लिंक नजर आएगा जिस पर 'Candidate Login' या 'AFCAT 02/2026 Admit Card' लिखा होगा। आपको सीधा उसी पर क्लिक करना है।
स्टेप 3: अब आपके सामने लॉग-इन का एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना वह रजिस्टर्ड ईमेल आईडी (जो आपका यूजरनेम है) और पासवर्ड भरें, जिसे आपने फॉर्म भरते वक्त बनाया था।
स्टेप 4: स्क्रीन पर दिख रहे सिक्योरिटी कैप्चा कोड को ध्यान से बॉक्स में भरें और 'Login' बटन पर टैप कर दें।
स्टेप 5: इतना करते ही आपका AFCAT 02/2026 का एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6: इसे आंख मूंदकर डाउनलोड न करें। सबसे पहले इसमें दी गई हर एक जानकारी को बारीकी से पढ़ें। अपना नाम, अपनी फोटो, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग का समय और एग्जाम सेंटर का पूरा पता अच्छे से चेक कर लें।
स्टेप 7: सब कुछ सही होने पर इसका एक साफ-सुथरा प्रिंटआउट निकाल लें।
एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन बातों की बांध लें गांठ
एक बात का खास ख्याल रखें कि एडमिट कार्ड में कोई भी गलती (जैसे आपके नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक या कोई और गलत जानकारी) आपको परीक्षा के दिन बहुत भारी पड़ सकती है। अगर आपको अपने हॉल टिकट में कोई भी छोटी या बड़ी खामी नजर आती है, तो बिना एक पल गंवाए तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और उसे परीक्षा की तारीख से पहले ही ठीक करवा लें।
इसके अलावा, परीक्षा वाले दिन आपको अपने साथ इस एडमिट कार्ड का एक प्रिंटआउट और एक वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी) जरूर लेकर जाना है। अगर आप इनमें से कोई भी दस्तावेज भूल गए, तो आपको किसी भी कीमत पर परीक्षा हॉल के अंदर कदम नहीं रखने दिया जाएगा।
परीक्षा की तारीख
अब थोड़ी बात उस जंग की कर लेते हैं जो आपको 8 अगस्त 2026 (शनिवार) को लड़नी है। आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, AFCAT की यह लिखित परीक्षा पूरे देश में बनाए गए अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर इसी दिन पूरे जोशो-खरोश के साथ आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप (बहुविकल्पीय) सवाल होंगे। हर एक सवाल 3 नंबर का होगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपका पूरा पेपर कुल 300 अंकों का होगा। सवालों का दायरा काफी बड़ा है, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस (सामान्य ज्ञान), अंग्रेजी में वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी (गणित), रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
गौरतलब है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी कड़ा नियम लागू है। आपके हर एक सही जवाब पर आपको पूरे 3 नंबर का ईनाम मिलेगा, लेकिन अगर आपने अंदाजे से तुक्का मारने की कोशिश की और आपका जवाब गलत निकल गया, तो सजा के तौर पर आपके खाते से सीधे 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए, सवालों का जवाब देते समय पूरी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जिन सवालों के जवाब को लेकर आप सौ फीसदी आश्वस्त हों, बस उन्हीं पर अपना दांव लगाएं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव