AFCAT 2 Result 2025: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट रिजल्ट 2025 afcat.cdac.in पर जारी, Direct Link

AFCAT 2 Result 2025: भारतीय वायुसेना की ओर से भारतीय वायुसेना एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2, 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

AFCAT 2 Result 2025: भारतीय वायुसेना की ओर से भारतीय वायुसेना एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2, 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। भारतीय वायुसेना एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2, 2025 परीक्षा का आयोजन 23, 24 और 25 अगस्त 2025 को किया गया था।

AFCAT 2 Result 2025 Download Link जो भी उम्मीदवार यह परीक्षा पास हैं, उन्हें इसके बाद एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) द्वारा इंटरव्यू राउंड में शामिल होना होगा। स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को AFCAT 2 रिजल्ट और इंटरव्यू राउंड के आधार पर किया जाएगा।

AFCAT (2) 2025 परीक्षा का उद्देश्य उड़ान और ग्राउंड ड्यूटी दोनों भूमिकाओं में ग्रुप-ए गैजेटेड अधिकारियों के लिए पदों को भरना है, जिसमें तकनीकी और गैर-तकनीकी शाखाएं शामिल हैं। जिन लोगों का चयन किया जाएगा, उन्हें अगले वर्ष से शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा, जिससे फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर-तकनीकी) शाखाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) का अनुदान मिलेगा। उड़ान शाखा के लिए एन. सी. सी. विशेष प्रवेश योजना के माध्यम से एक विशेष प्रवेश अवसर भी है।

भर्ती की जानकारी- इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल एंड नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में 284 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

1. फ्लाइंग ब्रांच- 3 पद

2. ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल)- 156 पद

3. ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल)- 125 पद

AFCAT रिजल्ट 2025: ऐसे चेक करें 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in/AFCAT पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक AFCAT 2 रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।