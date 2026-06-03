AFCAT 2 Merit List Pdf: एफकैट-2 मेरिट लिस्ट जारी, 744 अभ्यर्थी हुए सफल; आलोक सिंह और महकप्रीत कौर ने किया टॉप
AFCAT 2 Merit List 2025: वायुसेना (IAF) ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 2) की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। कुल 744 अभ्यर्थियों ने फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।
AFCAT 2 Merit List 2025 Pdf Download: वायुसेना (IAF) ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 2) की अंतिम मेरिट लिस्ट का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। वायुसेना चयन बोर्ड (AFSB) के कड़े और पांच दिनों के चुनौतीपूर्ण इंटरव्यू व मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास करने वाले अभ्यर्थियों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ये सभी चयनित जांबाज जून 2026 से एयरफोर्स एकेडमी (AFA) में अपनी प्री-कमिशनिंग ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। इस बार कड़े मुकाबले के बीच कुल 744 अभ्यर्थियों ने फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।
कौन बने इस बार के विंग कमांडर और फ्लाइंग ऑफिसर
एएफसीएटी (AFCAT ) एंट्री कैटेगरी में पुरुषों की श्रेणी में आलोक सिंह ने ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल कर टॉप किया है, जबकि महिलाओं की श्रेणी में महकप्रीत कौर टॉप स्थान पर रही हैं। एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विंग में पुरुषों में सौरभ सैनी ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि महिला अभ्यर्थियों में सुहानी टॉप रैंक पर आई हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री के कोटे से पुरुषों में राहुल कुमार और महिलाओं में रिद्धि मल्होत्रा ने अपनी-अपनी श्रेणियों में पहला स्थान पाया है। सर्विस एंट्री कमीशन (SEC) विशेष श्रेणी में प्रदीप कुमार ने टॉप कर सफलता का नया इतिहास रचा है।
744 चयनित अभ्यर्थियों का पूरा श्रेणीवार वर्गीकरण
वायुसेना द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के मुताबिक, 744 जांबाज अधिकारियों का चयन अलग-अलग एंट्री के माध्यम से किया गया है। एफकैट पुरुष एंट्री के तहत सबसे अधिक 380 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। देश की नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए AFCAT महिला एंट्री में 226 महिला उम्मीदवारों ने जगह बनाई है। ग्राउंड ड्यूटी तकनीकी (एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग) ब्रांच के लिए 106 अभ्यर्थी चुने गए हैं।एनसीसी स्पेशल एंट्री के जरिए 23 कैडेट्स और सर्विस एंट्री कमीशन के माध्यम से 9 जवानों को ऑफिसर ट्रेनिंग का मौका मिला है।
वायुसेना ने साफ किया है कि इस मेरिट लिस्ट में नाम आने मात्र से अंतिम चयन की गारंटी नहीं होती है। अंतिम जॉइनिंग लेटर अभ्यर्थियों की मेडिकल फिटनेस, मेरिट में उनकी वास्तविक स्थिति और अकादमी में उपलब्ध खाली पदों के आधार पर ही जारी किया जाएगा।
रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
- अपना नाम और रैंक चेक करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट (afcat.cdac.in) पर जाएं।
- पर दिख रहे "What's New" सेक्शन में जाएं और "ORDER OF MERIT OF ALL AFSB RECOMMENDED CANDIDATES: Jun 26 Course(s)" वाले लिंक पर क्लिक करें।
- आपके सामने एक अनएन्क्रिप्टेड पीडीएफ खुल जाएगी, जिसमें आप Ctrl + F का उपयोग करके अपना रोल नंबर या नाम डालकर अपनी ऑल इंडिया रैंक (AIR) तुरंत चेक करें।
- भविष्य के लिए इस पीडीएफ को अपने डिवाइस में जरूर सेव कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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