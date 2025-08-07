AFCAT 2 Exam City Intimation Slip 2025: AFCAT 2 की एग्जाम सिटी स्लिप afcat.cdac.in पर जारी, Direct Link

AFCAT 2 Exam City Intimation Slip 2025: भारतीय वायुसेना की ओर से भारतीय वायुसेना एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT)2, 2025 के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2025 जारी कर दी हैं।

AFCAT 2 Exam City Intimation Slip 2025: भारतीय वायुसेना की ओर से भारतीय वायुसेना एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT)2, 2025 के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2025 जारी कर दी हैं। परीक्षार्थी afcat.cdac.in पर जाकर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 23,24 और 25 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ई-मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

भर्ती की जानकारी- इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल एंड नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में 284 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

1. फ्लाइंग ब्रांच- 3 पद

2. ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल)- 156 पद

3. ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल)- 125 पद

जानें परीक्षा का पैटर्न- सिलेक्शन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा, एक एयर फोर्स सिलेक्शन फोर्स (AFSB) इंटरव्यू और एक मेडिकल परीक्षा शामिल है। AFCAT लिखित परीक्षा 300 अंकों की होती है। दो घंटे की परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूट टेस्ट जैसे विभिन्न विषयों में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। बता दें, गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा।

AFCAT 2 Exam City Intimation Slip 2025: AFCAT 2 की एग्जाम सिटी स्लिप 2025 कैसे डाउनलोड करें - 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं।

2. होम पेज पर उपलब्ध 'NEWS' सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आप AFCAT 2 की एग्जाम सिटी स्लिप 2025 लिंक पर क्लिक कीजिए।

4. एक नया पेज खुल जाएगा। जिसमें उम्मीदवारों को ई-मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

5. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर AFCAT 2 की एग्जाम सिटी स्लिप 2025 दिखाई देगी।

6. अब आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।