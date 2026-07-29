AFCAT 2 Exam City Direct Link: AFCAT 2 परीक्षा की एग्जाम सिटी जारी, डाउनलोड लिंक
AFCAT 2 2026 Exam City Link: भारतीय वायु सेना ने AFCAT 02/2026 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल नंबर और पोर्टल के माध्यम से अपना परीक्षा शहर देख सकते हैं।
AFCAT 2 City Intimation Slip 2026 Download: भारतीय वायु सेना (IAF) में अधिकारी बनने का सपना देख रहे देश भर के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वायु सेना ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 02/2026) के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी।
उम्मीदवारों को उनके आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के माध्यम से भेजी गई है। इसके अलावा, अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल afcat.cdac.in पर जाकर भी अपने कैंडिडेट लॉगिन के जरिए एग्जाम सिटी स्लिप को देख सकते हैं।
8 अगस्त को होगी ऑनलाइन परीक्षा
भारतीय वायु सेना द्वारा AFCAT 02/2026 की ऑनलाइन परीक्षा 8 अगस्त 2026 को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी—तकनीकी व गैर-तकनीकी ब्रांच में कुल 379 पदों पर योग्य अधिकारियों का चयन किया जाएगा। इसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री और गेट स्कोर (GATE) एंट्री वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं।
सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में अंतर
भारतीय वायु सेना ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि यह एग्जाम सिटी स्लिप केवल एक अग्रिम सूचना है और इसे एडमिट कार्ड न माना जाए। सिटी स्लिप का उद्देश्य अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा शहर की पूर्व जानकारी देना है ताकि वे समय रहते यात्रा और रुकने की व्यवस्था कर सकें।
परीक्षा हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा। इसमें परीक्षा केंद्र का सटीक पता, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा की शिफ्ट और दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी दर्ज होगी। एडमिट कार्ड अगस्त के पहले सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
एग्जाम सिटी स्लिप की जानकारी कैसे चेक करें?
- सबसे पहले अपने उस ईमेल इनबॉक्स को खोलें जो आपने आवेदन फॉर्म भरते समय दर्ज किया था।
2. इनबॉक्स के साथ-साथ स्पैम या प्रोमोशन्स फोल्डर में वायु सेना द्वारा भेजे गए ईमेल को खोजें।
3. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए एसएमएस को चेक करें।
4. यदि ईमेल या एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ है, तो AFCAT के आधिकारिक पोर्टल afcat.cdac.in पर जाएं।
5. 'Candidate Login' विकल्प पर क्लिक करें और अपना एप्लिकेशन नंबर व पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
6. स्क्रीन पर ओपन हुई अपनी एग्जाम सिटी स्लिप देखें और उसे भविष्य के लिए डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह
परीक्षा की तारीख 8 अगस्त बेहद करीब है, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवंटित परीक्षा शहर के अनुसार ट्रेन या बस की टिकट तुरंत बुक कर लें। अंतिम समय में भागदौड़ से बचने के लिए यात्रा की योजना पहले से बनाना फायदेमंद रहेगा। परीक्षा से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स