AFCAT 2 Admit Card 2025: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2 के एडमिट कार्ड जारी, Direct Link

AFCAT 2 2025 Admit Card Download Link: भारतीय वायुसेना की ओर से भारतीय वायुसेना एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT)2, 2025 के लिए एडमिट कार्ड 2025 को आज 19 अगस्त 2025 को जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी afcat.cdac.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 23,24 और 25 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ई-मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

AFCAT 2 Admit Card 2025 Direct Download Link भर्ती की जानकारी- इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल एंड नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में 284 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

1. फ्लाइंग ब्रांच- 3 पद

2. ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल)- 156 पद

3. ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल)- 125 पद

जानें परीक्षा का पैटर्न- सिलेक्शन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा, एक एयर फोर्स सिलेक्शन फोर्स (AFSB) इंटरव्यू और एक मेडिकल परीक्षा शामिल है। AFCAT लिखित परीक्षा 300 अंकों की होती है। दो घंटे की परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूट टेस्ट जैसे विभिन्न विषयों में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। बता दें, गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा।

AFCAT 2 Admit Card 2025: AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें - 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं।

2. होम पेज पर उपलब्ध 'NEWS' सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आप AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक कीजिए।

4. एक नया पेज खुल जाएगा। जिसमें उम्मीदवारों को ई-मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

5. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर AFCAT 2 एडमिट कार्ड 2025 दिखाई देगा।

6. अब आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।