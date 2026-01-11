AFCAT 1 Exam 2026: एग्जाम सिटी स्लिप जारी, afcat.edcil.co.in से करें डाउनलोड, ए़डमिट कार्ड कब तक

संक्षेप: AFCAT 1 परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना ने एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जानिए डाउनलोड तरीका।

AFCAT 1 Exam 2026: भारतीय वायुसेना (IAF) ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFCAT 1 परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह स्लिप ग्राउंड ड्यूटी, फ्लाइंग ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराई गई है। जिन अभ्यर्थियों ने AFCAT 1 2026 के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी देख सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने से उम्मीदवारों को समय रहते यात्रा और ठहरने की व्यवस्था करने में आसानी होगी। भारतीय वायुसेना ने साफ किया है कि यह स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी के लिए है, इसे एडमिट कार्ड न समझा जाए।

उम्मीदवारों को ईमेल और मोबाइल पर भी मिली जानकारी भारतीय वायुसेना की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, AFCAT 1 एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी भेजी गई है। नोटिस में कहा गया है कि अभ्यर्थी अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी समय पर जांच लें और उसी के अनुसार यात्रा की योजना बनाएं। हालांकि वायुसेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह एडमिट कार्ड नहीं है, और परीक्षा में प्रवेश के लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

AFCAT 1 City Intimation Slip 2026: ऐसे करें डाउनलोड उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपनी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:

AFCAT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

होमपेज पर “AFCAT 1 City Intimation Slip 2026” लिंक पर क्लिक करें

लॉगिन के लिए अपनी डिटेल्स दर्ज करें

सबमिट बटन पर क्लिक करें

स्क्रीन पर आपकी एग्जाम सिटी स्लिप दिखाई देगी

इसे डाउनलोड कर सेव कर लें एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में क्या है फर्क उम्मीदवारों के लिए यह समझना जरूरी है कि एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड एक ही चीज नहीं हैं। एग्जाम सिटी स्लिप में केवल यह जानकारी दी जाती है कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी, ताकि आप पहले से अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर सकें। वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेज होता है। इसमें उम्मीदवार का नाम, फोटो, सिग्नेचर, परीक्षा केंद्र का पूरा पता, परीक्षा समय और जरूरी दिशा निर्देश होते हैं। परीक्षा के दिन केवल एडमिट कार्ड ही मान्य होगा।

AFCAT 1 Exam 2026: परीक्षा और एडमिट कार्ड की तारीख आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, AFCAT 1 परीक्षा 31 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देशभर के 104 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 340 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार 22 जनवरी 2026 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर वेबसाइट चेक करते रहें।