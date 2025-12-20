Hindustan Hindi News
AFCAT 1 Exam 2026 का रजिस्ट्रेशन पूरा, अब तैयारी में जुटने का वक्त; ऐसे करें स्मार्ट प्लानिंग

AFCAT 1 Exam 2026 : 31 जनवरी 2026 की AFCAT परीक्षा से पहले सही किताबें और स्मार्ट रणनीति ही आपकी सफलता तय करेंगी, इसलिए अभी से मजबूत तैयारी में जुटना जरूरी है।

Dec 20, 2025 03:55 pm IST
AFCAT 1 Exam 2026 : भारतीय वायुसेना में अफसर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अब समय बेहद कीमती है। AFCAT 1 परीक्षा 2026 की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे सही रणनीति और सही किताबों की अहमियत और बढ़ती जा रही है। सीमित समय में पूरा सिलेबस कवर करना तभी संभव है, जब तैयारी मजबूत किताबों और भरोसेमंद संसाधनों के सहारे की जाए। यही वजह है कि उम्मीदवार इस वक्त सबसे ज्यादा AFCAT की तैयारी में काम आने वाली किताबों और सही रणनीति के बारे में जानना चाह रहे हैं।

AFCAT 1 परीक्षा 2026: तारीख और अहम जानकारी

भारतीय वायुसेना ने ग्रुप ‘A’ गजेटेड अफसर के तौर पर फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल व नॉन-टेक्निकल) शाखाओं में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। परीक्षा तिथि 31 जनवरी 2026 को निर्धारित है। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। जिसमें कुल 100 प्रश्न शामिल होंगे, जो 300 नंबर के होंगे। अब जबकि परीक्षा में कुछ ही हफ्ते बचे हैं, उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की रफ्तार बढ़ानी होगी।

AFCAT 1 Exam 2026 : सही AFCAT किताबें क्यों हैं जरूरी?

AFCAT का सिलेबस काफी व्यापक है। सही किताबें न सिर्फ कठिन टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाती हैं, बल्कि सॉल्व्ड उदाहरण, प्रैक्टिस सेट, और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र के जरिए परीक्षा पैटर्न और सवालों के स्तर को भी साफ करती हैं। सीमित लेकिन सटीक किताबें चुनने से कंफ्यूजन कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।

विषयवार AFCAT Books 2026

1. जनरल अवेयरनेस (General Awareness)

इस सेक्शन में करंट अफेयर्स के साथ-साथ स्टैटिक जीके से सवाल पूछे जाते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, खेल और पर्यावरण जैसे टॉपिक्स इसमें शामिल होते हैं।

इसके लिए ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज - मनोहर पांडे और प्रतियोगिता दर्पण बेहतरीन किताबें हैं।

2. वर्बल एबिलिटी (Verbal Ability)

यह सेक्शन आपकी अंग्रेजी समझ, शब्दावली और ग्रामर पर पकड़ को परखता है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव जनलर इंग्लिश - आर.एस. अग्रवाल, ऑब्जेक्टिव जनलर इंग्लिश - एस.पी. बक्शी, रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बेहतरीन किताबें हैं।

3. न्यूमेरिकल एबिलिटी (Numerical Ability)

गणित से जुड़े सवालों में समय और सटीकता सबसे अहम होती है। क्वांटेटिव एप्टीट्यूड - आर.एस. अग्रवाल, जनरल अर्थमैटिक - एस. चंद, जनरल क्वांटेटिव एप्टीट्यूड - दिशा एक्सपर्ट बेहतरीन किताबें हैं।

4. रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट

यह भाग आपकी तार्किक सोच और विश्लेषण क्षमता को जांचता है। इसके लिए ए मॉडर्न एप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग - आर एस अग्रवाल, अरिहंत न्यू एप्रोच टू रीजनिंग - बी एस सिजवाली और एनालिटीकल रीजनिंग - एम के पांडे बेहतरीन किताबें हैं।

AFCAT 1 Exam 2026 : तैयारी का सही तरीका

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि हर विषय के लिए 1-2 भरोसेमंद किताबों पर ही फोकस करें। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर ज्यादा से ज्यादा सवालों का अभ्यास करें। इसी रणनीति से AFCAT 2026 में सफलता की संभावना मजबूत होती है।

