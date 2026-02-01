AFCAT 1 2026 Answer Key: AFCAT 1 परीक्षा 2026 आंसर-की और रिस्पांस शीट जारी, यह रहा डायरेक्ट लिंक

संक्षेप: AFCAT 1 2026 Answer Key: वायुसेना ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1) 2026 की आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पांस शीट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है।

AFCAT 1 2026 Answer Key: भारतीय वायुसेना (IAF) में अधिकारी बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वायुसेना ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1) 2026 की आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पांस शीट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जो उम्मीदवार इस लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक पोर्टल afcat.edcil.co.in पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने से पहले अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगाने में मदद करेगी।

AFCAT 1 answer key direct Link आंसर-की और रिस्पांस शीट का महत्व आंसर-की जारी होने से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। रिस्पांस शीट के माध्यम से उम्मीदवार यह देख सकते हैं कि उन्होंने परीक्षा के दौरान किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया था, जबकि आधिकारिक आंसर-की से वे सही उत्तरों की पुष्टि कर सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि वायुसेना द्वारा जारी किसी उत्तर में गलती है, तो उन्हें आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी दिया जाएगा।

आंसर-की कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप) सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.edcil.co.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "AFCAT 1/2026 Answer Key and Response Sheet" वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

4. कैप्चा कोड भरें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

5. अब आपकी स्क्रीन पर आपकी रिस्पांस शीट और आधिकारिक आंसर-की दिखाई देगी।

6. इसे भविष्य के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें।

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया वायुसेना उम्मीदवारों को आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए एक निश्चित समय सीमा प्रदान करेगी। यदि आप किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो प्रूफ के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी चुनौती पेश कर सकते हैं। प्रत्येक आपत्ति के लिए एक निर्धारित शुल्क भी देना पड़ सकता है, जो सफल आपत्ति होने पर वापस किया जा सकता है।