AFCAT 1 का नोटिफिकेशन जारी, इस बार 284 पदों पर भर्ती; आवेदन की आखिरी तारीख कब
भारतीय वायुसेना ने AFCAT 1/2027 के तहत 284 पदों पर भर्ती शुरू की है। 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक afcat.edcil.co.in पर आवेदन करें। परीक्षा 31 जनवरी को होगी।
आसमान छूने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय वायुसेना ने अफसर बनने का दरवाजा खोल दिया है। AFCAT 1/2027 का पूरा नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आवेदन भी शुरू हैं। वर्दी पहनने का इरादा है तो अब वक्त गंवाना ठीक नहीं हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFCAT 01/2027 के जरिए 284 पद भरने का ऐलान किया है। ये पद अस्थायी हैं। भर्ती फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी की टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल शाखाओं में होगी। चयन ग्रुप ए गजटेड अफसर के तौर पर होगा। तीन रास्तों से एंट्री मिलेगी। AFCAT एंट्री, NCC स्पेशल एंट्री और GATE स्कोर एंट्री। इस भर्ती के जरिए कमीशन परमानेंट भी मिलेगा और शॉर्ट सर्विस भी।
कब तक कर सकते हैं आवेदन
आवेदन की खिड़की 12 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे खुल चुकी है। आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2026 है। रात 11:30 बजे तक फॉर्म भरा जा सकेगा। ऑनलाइन परीक्षा 31 जनवरी 2027 को होगी। चुने गए उम्मीदवारों का कोर्स जनवरी 2028 से शुरू होगा। AFCAT एंट्री के लिए 550 रुपये और उस पर GST देना होगा। यह फीस वापस नहीं होती। NCC स्पेशल एंट्री और GATE स्कोर एंट्री वालों से कोई फीस नहीं ली जाएगी।
कौन भर सकता है फॉर्म
सबसे पहली शर्त यह है कि उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो और अविवाहित हो। ट्रेनिंग के दौरान शादी की इजाजत नहीं है। एयरफोर्स किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी रद्द कर सकती है अगर शर्तें पूरी न मिलें। उम्र की गिनती 1 जनवरी 2028 के हिसाब से होगी। फ्लाइंग ब्रांच के लिए उम्र 20 से 24 साल रखी गई है। यानी जन्म 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। जिनके पास DGCA का वैध कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उन्हें 26 साल तक की छूट मिलेगी। ग्राउंड ड्यूटी के दोनों वर्गों में उम्र 20 से 26 साल है। इसमें जन्म 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच का होना चाहिए।
पढ़ाई कितनी चाहिए
फ्लाइंग ब्रांच में 12वीं के भीतर फिजिक्स और मैथ्स में कम से कम 50 फीसदी अंक जरूरी हैं। साथ में तीन साल की ग्रेजुएशन या चार साल की BE/BTech चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होने चाहिए। इसके बाद तय इंजीनियरिंग शाखाओं में BE/BTech या इंटीग्रेटेड पीजी की डिग्री लगेगी।
नॉन-टेक्निकल में अलग-अलग शर्तें हैं।
- वेपन सिस्टम: 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स के साथ ग्रेजुएशन या BTech।
- एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स: 12वीं के बाद किसी भी विषय में ग्रेजुएशन।
- अकाउंट्स: B.Com या BBA/BMS/BBS (फाइनेंस) या CA/CMA/CS/CFA या BSc (फाइनेंस)।
- एजुकेशन: ग्रेजुएशन के बाद किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। बैठने से पहले आधार कार्ड, चालू ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और स्कैन किए कागजात पास रखें।
1. afcat.edcil.co.in पर जाएं।
2. ईमेल, मोबाइल नंबर और आधार की जानकारी से रजिस्ट्रेशन करें।
3. निजी, पढ़ाई और पसंदीदा ब्रांच का ब्योरा भरें।
4. हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान JPG या JPEG में अपलोड करें।
5. सारी जानकारी ध्यान से जांच लें। सबमिट के बाद कोई बदलाव नहीं होगा।
6. परीक्षा फीस जमा करें।
7. फॉर्म सबमिट करके उसकी कॉपी डाउनलोड कर लें।
जल्दबाजी में गलती न करें
आखिरी दिन के लिए फॉर्म छोड़ना जोखिम भरा हो सकता है। सर्वर पर भीड़ बढ़ती है और अक्सर साइट धीमी पड़ जाती है। इसलिए कागजात अभी तैयार कर लें और जितनी जल्दी हो फॉर्म भर दें। पदों की संख्या और बाकी बारीकियां आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर देखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव