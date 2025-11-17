Hindustan Hindi News
AFCAT-1 2026: वायु सेना में अफसर भर्ती का बिगुल बजा, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू

संक्षेप: AFCAT-1 2026 के लिए भारतीय वायु सेना ने आवेदन शुरू कर दिए हैं। फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में भर्ती के लिए अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 रखी गई है।

Mon, 17 Nov 2025 01:31 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
AFCAT-1 2026: भारतीय वायु सेना ने आज 17 नवंबर 2025 से AFCAT-1 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। यह परीक्षा उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो फ्लाइंग ऑफिसर या ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में ऑफिसर रैंक पर वायु सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं। आधिकारिक पोर्टल afcat.edcil.co.in पर रजिस्ट्रेशन लिंक सक्रिय कर दिया गया है, और देश भर के अभ्यर्थियों में एक बार फिर जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है।AFCAT देश की उन प्रमुख परीक्षाओं में से है जो न सिर्फ एक शानदार करियर का रास्ता खोलती है, बल्कि युवाओं को सम्मान और अनुशासन से भरपूर जीवन देती है। इस बार का नोटिफिकेशन भी कई अहम बिंदुओं के साथ जारी किया गया है, जिसमें फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) और ग्राउंड ड्यूटी (नॉन टेक्निकल) शाखाओं में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही NCC स्पेशल एंट्री के जरिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग कोटा भी उपलब्ध है, जहां कुल सीटों के 10 प्रतिशत हिस्से को CDSE और AFCAT दोनों की वैकेंसी से जोड़ा जाता है।

AFCAT-1 2026: डिंडिगुल में दी जाएगी ट्रेनिंग

AFCAT के जरिए चयनित उम्मीदवारों को हैदराबाद के मशहूर डिंडिगुल एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। इस बार ट्रेनिंग की शुरुआत दिसंबर 2026 के आखिरी हफ्ते या जनवरी 2027 के पहले हफ्ते से होने की उम्मीद है।

AFCAT-1 2026: ट्रेनिंग में मिलेगा मासिक स्टाइपेंड

ट्रेनिंग अवधि के दौरान फ्लाइंग कैडेट्स को 56,100 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा, जो प्रशिक्षण के लिहाज से देश के शीर्ष भत्तों में से एक है। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ऑफिसर रैंक पर शुरुआती वेतन 56,100 से 1,77,500 रुपये के बीच तय है, जिसमें विभिन्न भत्ते और मिलिट्री सेवाओं के लाभ भी शामिल होते हैं।

AFCAT-1 2026: कैसे करें आवेदन?

AFCAT-1 2026 के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जा रहे हैं। प्रक्रिया सरल है और कुछ ही चरणों में पूरी हो जाती है:

1. afcat.edcil.co.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिखाई देने वाले “Click Here” विकल्प पर क्लिक करें।

3. अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

4. डॉक्यूमेंट अपलोड कर शुल्क जमा करें।

5. सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2025 निर्धारित है।

AFCAT-1 2026: क्या है चयन प्रक्रिया

फ्लाइंग ऑफिसर बनने के लिए चयन प्रक्रिया में तीन मुख्य स्टेज होते हैं:

  • लिखित परीक्षा (AFCAT Written Test)
  • Air Force Selection Board (AFSB) में दो स्तरीय टेस्ट
  • मेडिकल फिटनेस परीक्षा

इन तीनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जारी की जाती है।

AFCAT-1 2026 क्यों है खास?

इस बार की भर्ती खास इसलिए भी है क्योंकि फ्लाइंग ब्रांच में प्रतियोगिता तीव्र होने के बावजूद NCC स्पेशल एंट्री के जरिए योग्य उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त रास्ते खुले हुए हैं। वायु सेना ने पे स्केल, भत्तों और ट्रेनिंग सुविधाओं में लगातार सुधार किया है, जिससे यह करियर और भी आकर्षक बन जाता है। दूसरी ओर, तकनीकी और नॉन टेक्निकल दोनों ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में भी अच्छी संख्या में अवसर मौजूद हैं, जिससे विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य पृष्ठभूमि के छात्र भी इस प्रतिष्ठित सेवा का हिस्सा बन सकते हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Indian Air Force
