JOBS: सरकारी शिक्षक बनने का आखिरी मौका! PGT, TGT, PRT और बालवाटिका टीचर के 254 पदों के लिए अभी भरें फॉर्म
शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आखिरी मौका। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (AEES) में 254 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 22 नवंबर (रात 11:50 बजे) को बंद हो जाएंगे। तुरंत अप्लाई करें।
अगर आप केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षक बनकर अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (AEES) द्वारा निकाली गई 254 शिक्षक और अन्य पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज, 22 नवंबर 2026 को अंतिम तिथि है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आज रात 11:50 बजे तक आधिकारिक आवेदन पोर्टल aees.onlineregistrationforms.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन लिंक बंद हो जाएगा।
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AEES देश के 15 केंद्रों में स्थित अपने सीबीएसई स्कूलों के लिए यह भर्ती कर रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 को शुरू हुई थी। कुल 254 पदों में PGT, TGT, PRT (89 पद), PRT म्यूजिक (10 पद), बालवाटिका टीचर (8 पद), लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को पदों के अनुसार शानदार वेतनमान मिलेगा। जहां पीआरटी को पे लेवल-6, टीजीटी को पे लेवल-7 और पीजीटी को पे लेवल-8 के तहत सैलरी दी जाएगी।
किस पद के लिए क्या है जरूरी योग्यता और आयु सीमा?
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए सभी पात्रता शर्तें और आयु सीमा की गणना 22 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।
PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर): संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री और B.Ed. होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है।
TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर): संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक, B.Ed. और CTET पेपर-2 उत्तीर्ण होना जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।
PRT (प्राइमरी टीचर): कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास, D.El.Ed. या B.El.Ed. डिप्लोमा/डिग्री और CTET पेपर-1 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है।
बालवाटिका टीचर: 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास और मान्यता प्राप्त नर्सरी/अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डिप्लोमा या B.Ed. (नर्सरी) होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है।
लाइब्रेरियन: 50 प्रतिशत अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक डिग्री। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।
सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी
आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को कुल 1,000 रुपये (750 रुपये आवेदन शुल्क + प्रोसेसिंग फीस) जमा करने होंगे, जबकि महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग (PwBD) और भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों के लिए केवल 250 रुपये का शुल्क निर्धारित है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), उसके बाद संबंधित पदों के लिए क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट (चॉक एंड बोर्ड) या इंटरव्यू, और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल जांच के आधार पर किया जाएगा।
आज ही ऐसे भरें अपना ऑनलाइन फॉर्म
सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल aees.onlineregistrationforms.com या aees.gov.in पर जाएं।
2. नोटिफिकेशन संख्या 01/2026 के तहत New Candidate Registration पर क्लिक करें और अपनी ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
3. लॉगिन करने के बाद अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी ध्यान से भरें और पद व विषय चुनें।
4. अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और सभी जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।
5. ऑनलाइन माध्यम से अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें, फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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