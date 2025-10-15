Hindustan Hindi News
ADRE Grade 4 Result 2025: असम ग्रेड 4 रिजल्ट 2025 assam.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: Assam ADRE Grade 4 Result 2025: राज्य स्तरीय भर्ती आयोग (SLRC), असम की ओर से ग्रेड 4 पदों के लिए असम सीधी भर्ती परीक्षा (ADRE) का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

Wed, 15 Oct 2025 03:11 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Assam ADRE Grade 4 Result 2025 Pdf Download: राज्य स्तरीय भर्ती आयोग (SLRC), असम की ओर से ग्रेड 4 पदों के लिए असम सीधी भर्ती परीक्षा (ADRE) का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट assam.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

अभ्यर्थी अपना रिजल्ट एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ रिजल्ट देख सकते हैं। सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रोविजनल है। एसएलआरसी द्वारा आयोजित असम एडीआरई भर्ती परीक्षा के जरिए असम सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 12,673 पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्त करना है। इनमें से 7,650 पद तृतीय श्रेणी के हैं, जबकि 5,023 पद चतुर्थ श्रेणी के हैं।

ADRE Grade 4 result 2025: ADRE ग्रेड 4 रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को इन स्टेप्स को फॉलो करें-

1. असम सरकार की आधिकारिक वेबसाइट assam.gov.in पर जाएं।

2. होम पेज पर उपलब्ध ADRE ग्रेड 4 रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें।3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करना होगा।

4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

5. रिजल्ट को चेक करें और पेज डाउनलोड करें।

6. भविष्य के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

