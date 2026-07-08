इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA-B.ed के लिए एडमिशन शुरू, ऐसे करें अप्लाई; जानें योग्यता

BA-B.Ed में प्रवेश की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। बता दें कि इसके लिए दाखिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (NCET) 2026 में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यह प्रवेश परीक्षा 17 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड BA और B.Ed कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र उम्मीदवार समर्थ (Samarth) एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हाल ही में विश्वविद्यालय ने इसकी नोटिस जारी की थी। जारी नोटिस के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया 5 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगी। BA-B.Ed में प्रवेश की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। बता दें कि इसके लिए दाखिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (NCET) 2026 में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यह प्रवेश परीक्षा 17 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी।

बीए-बीएड के लिए आवेदन शुल्क इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड BA-B.Ed कोर्स में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा।

सामान्य, ओबीसी-NCL और EWS वर्ग: 300 रुपये

SC, ST और PwD वर्ग: 150 रुपये

कितनी हैं सीटें और कितनी है फीस?

विश्वविद्यालय में इस कोर्स के लिए कुल 120 सीटें उपलब्ध हैं। यह 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA-B.Ed कार्यक्रम है।

पहले साल की फीस: 50000 रुपये

दूसरे से पांचवें वर्ष तक हर साल की फीस: 45000 रुपये

कौन कर सकता है आवेदन? उम्मीदवार का 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के कम से कम 50% अंक होने चाहिए।

आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, EWS आदि) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।

प्रवेश NCET 2026 में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BA-B.Ed Admission 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवार समर्थ (Samarth) एडमिशन पोर्टल के माध्यम से BA-B.Ed कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाणपत्र

कक्षा 12 की मार्कशीट और प्रमाणपत्र

हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो (JPEG/JPG फॉर्मेट)

हस्ताक्षर (JPEG/JPG फॉर्मेट)

EWS, OBC, SC या ST प्रमाणपत्र (यदि लागू हो और केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप में हो)

आवेदन करने का तरीका सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट allduniv.ac.in पर जाएं।

होमपेज पर BA-B.Ed Admission या आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

नया रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं।

आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी रसीद या प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।