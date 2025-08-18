UPSC EPFO recruitment 2025 last day today for 230 vacancies apply online sarakri naukri UPSC EPFO recruitment 2025: यूपीएससी ईपीएफओ भर्ती के लिए ग्रैजुएट फौरन करें आवेदन, अंतिम तिथि आज, Admission Hindi News - Hindustan
UPSC EPFO Vacancy 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आज 18 अगस्त 2025 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भर्ती के 230 पदों के लिए आवेदन प्रकिया कुछ बंद कर दिया जाएगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 07:49 AM
UPSC EPFO Vacancy 2025 Apply Online: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आज 18 अगस्त 2025 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भर्ती के 230 पदों के लिए आवेदन प्रकिया कुछ बंद कर दिया जाएगा। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया तो फौरन आधिकारिक वेबसाइट upsconline.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें।

रिक्त पदों में 156 वैकेंसी एनफोर्समेंट ऑफिसर (ईओ) / अकाउंट्स ऑफिसर (एओ) की है और शेष 74 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (एपीएफसी) की है। एनफोर्समेंट ऑफिसर (ईओ) / अकाउंट्स ऑफिसर (एओ) की भर्ती में 78 पद अनारक्षित हैं। 1 पद ईडब्ल्यूएस, 42 पद ओबीसी, 23 एससी और 12 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भर्ती में 32 पद अनारक्षित हैं। 07 ईडब्ल्यूएस, 28 ओबीसी, 7 एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

शैक्षणिक योग्यता-

उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30-35 साल हो, वह क्लर्क के पदों आवेदन करने के योग्य होंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

चयन प्रक्रिया-

यूपीएससी द्वारा ईपीएफओ प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी पदों के लिए उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनो के अंकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों का वेटेज 75:25 होगा। परीक्षा में जनरल एबिलिटी टेस्ट (01) से सम्बन्धित ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी और हिंदी होगी। परीक्षा 300 अंकों की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

UPSC EPFO Job Alert

