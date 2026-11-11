जेईई मेन 2027 के लिए अब तक 5.72 लाख आवेदन, 3 बड़े बदलाव जानना अनिवार्य, अहम तिथियां
जेईई मेन 2027 के लिए अब तक 572416 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 430382 ने आवेदन फॉर्म जमा कर दिया है, जबकि 407664 अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क का भुगतान भी कर दिया है।
जेईई मेन 2027 सेशन 1 परीक्षा के लिए अब तक 5.72 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है जिसमें से 4.07 लाख से अधिक कैंडिडेट्स अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर चुके हैं। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा करा रहे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि जेईई मेन 2027 के लिए अब तक 572416 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 430382 ने आवेदन फॉर्म जमा कर दिया है, जबकि 407664 अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क का भुगतान भी कर दिया है। वहीं 405547 अभ्यर्थियों ने कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2026 है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिन छात्रों ने अपनी आवेदन प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं की है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तय समय सीमा के अंदर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी करें। समय रहते फॉर्म सबमिट करें, शुल्क जमा करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
कब होगी परीक्षा
जेईई मेन सेशन 1 परीक्षाएं 20 जनवरी, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को होंगी। जेईई मेन 2027 परीक्षा इस तरह कुल 6 दिन चलेगी। परीक्षा पहले की तरह ही दो शिफ्ट में सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।
आपको बता दें कि जेईई मेन में दो पेपर होते हैं – पेपर 1 का आयोजन बीई, बीटेक दाखिले के लिए और पेपर 2 बीआर्क व बी प्लानिंग आर्किटेक्चर वालों के लिए होता है। जेईई मेन पेपर-1 अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे एनआईटी, आईआईआईटी में बीई, बीटेक और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में बीटेक/बीई प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। जबकि जेईई मेन का पेपर दो देश में बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है।
फॉर्म में हो गई गलती, तो घबराएं नहीं, अब भर सकेंगे नया फॉर्म
अगर किसी उम्मीदवार से आवेदन फॉर्म भरते समय कोई बड़ी गलती हो गई है, तो घबराने की जरुरत नहीं है। क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एंजेसी यानी एनटीए ने नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत अगर किसी छात्र के आवेदन में गलती हो गई है, तो वह अब नया आवेदन फॉर्म भर सकता है। लेकिन इस दौरान भी छात्र को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। बता दें कि उम्मीदवार का वही आवेदन मान्य माना जाएगा, जो जिसकी फीस जमा हो चुकी है और जिसका कन्फर्मेशन पेज जनरेट हो गया है। हर नया आवेदन फॉर्म भरने पर उम्मीदवार को एक नया एप्लीकेशन नंबर जारी किया जाएगा। नए फॉर्म में उम्मीदवार को सभी जानकारियां दोबारा भरनी होंगी। इसके अलावा, फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज भी फिर से अपलोड करने होंगे। पुराने आवेदन की फीस न तो वापस की जाएगी और न ही नए आवेदन की फीस में एडजस्ट होगी।
जेईई मेन 2027 सेशन 1 और सेशन 2 की अहम तिथियां, पूरा शेड्यूल, देखें कब क्या
|JEE (Main) 2027: सत्र 1 एवं सत्र 2 महत्वपूर्ण तिथियां
|कार्यक्रम
|सत्र 1: जनवरी 2027 सत्र
|सत्र 2: अप्रैल 2027 सत्र
|ऑनलाइन आवेदन की तिथियां
|24 अक्टूबर 2026 से 22 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)
|05 जनवरी 2027 से 03 फरवरी 2027 (रात 11:50 बजे तक)
|आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि
|22 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)
|03 फरवरी 2027 (रात 11:50 बजे तक)
|500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन
|23 नवंबर 2026 से 26 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)
|04 फरवरी 2027 से 07 फरवरी 2027 (रात 11:50 बजे तक)
|आवेदन में सुधार
|27 नवंबर 2026 से 29 नवंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)
|08 फरवरी 2027 से 10 फरवरी 2027 (रात 11:50 बजे तक)
|परीक्षा शहर की सूचना
|30 दिसंबर 2026
|12 मार्च 2027
|प्रवेश पत्र डाउनलोड तिथि
|13 जनवरी 2027
|25 मार्च 2027
|परीक्षा की तिथियां
|20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027
|02, 03, 04, 05, 06 और 07 अप्रैल 2027
जेईई मेन 2027 में हुए 3 बड़े बदलाव
1. पहचान को वेरिफाई करने के लिए नया सिस्टम आया
इस साल जेईई मेन को और पारदर्शी बनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। NTA ने पहचान सत्यापित करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजिटल सेवाओं डिजिलॉकर (DigiLocker), मेरी पहचान (Meri Pehchan), या जनपरिचय (JanParichay) में से किसी एक का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा। उम्मीदवारों को इन माध्यमों का उपयोग करके अपनी पहचान और शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। इस प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी में होने वाली गलतियों को कम करना, धोखाधड़ी करने वालों को फर्जी आवेदन भरने से रोकना और दस्तावेजों के सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
2. लाइव फोटो कैप्चर : इस बार आवेदन पत्र भरते समय सिस्टम के वेबकैम या मोबाइल से QR कोड स्कैन करके अभ्यर्थी की लाइव फोटो लेना अनिवार्य किया गया है।
3. लेट फीस के साथ मौका रहेगा-
इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विद्यार्थियों को लेट फीस के साथ भी आवेदन करने का अवसर दिया है। अगर कोई विद्यार्थी 22 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाता है तो उसके पास 23 नवंबर से 26 नवंबर तक फॉर्म भरने का मौका रहेगा लेकिन इसके लिए उसे 500 रुपये की लेट फीस भरनी होगी। 26 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी