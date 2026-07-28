NEET UG Tips: बिना भारी-भरकम किताबों के NEET कैसे करें पास? AIR 946 आदित्य ने बताया सक्सेस मंत्र
NEET Preparation Tips: नीट में 946 रैंक लाने वाले आदित्य ने NEET UG परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करने के लिए NCERT की किताबों पर एकाग्रता, नियमित रिविजन और सही रणनीति के बारे में बताया है।
NEET UG Preparation Tips: हर साल देश के लाखों युवा डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजाकर NEET UG जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं। मुकाबला इतना कड़ा होता है कि छात्र अक्सर घबराहट में ढेर सारी भारी-भरकम और महंगी किताबें खरीदने लगते हैं। हालांकि, NEET परीक्षा में 720 में से 659 अंक और 99.95 परसेंटाइल हासिल करने वाले छात्र आदित्य राज का मानना है कि सफलता का राज किसी मुश्किल रास्ते में नहीं, बल्कि सही दिशा में ईमानदारी से किए गए प्रयास में छिपा है।
आदित्य राज ने हाल ही में अपनी तैयारी के महत्वपूर्ण अनुभव और स्ट्रैटिजी शेयर की हैं। उनका कहना है कि जो छात्र मेडिकल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें भटकने की बजाय अपने बुनियादी आधार को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।
1. NCERT ही है सफलता का सबसे बड़ा आधार
आदित्य के अनुसार, NEET परीक्षा का पूरा सिलेबस मुख्य रूप से NCERT की पुस्तकों पर आधारित होता है। बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स—यदि आपके NCERT के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से स्पष्ट हैं, तो सफलता आपके बहुत करीब आ जाती है। आदित्य सलाह देते हैं कि NCERT की हर एक लाइन, चित्र, और अभ्यास प्रश्न को गहराई से समझकर पढ़ना चाहिए। कई बार छात्र एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के चक्कर में NCERT को दरकिनार कर देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है।
2. रिविजन और निरंतरता है बेहद जरूरी
केवल एक बार पढ़ लेना काफी नहीं होता। परीक्षा के समय याददाश्त बनाए रखने के लिए समय-समय पर रिविजन करना अत्यंत आवश्यक है। आदित्य बताते हैं कि वे हर हफ्ते जो कुछ भी पढ़ते थे, उसका वीकेंड में रिविजन जरूर करते थे। इससे पढ़े गए विषय दिमाग में पक्के हो जाते हैं और परीक्षा के समय किसी प्रकार की कंफ्यूजन पैदा नहीं होती।
3. मॉक टेस्ट और पुराने प्रश्न पत्र (PYQ) का अभ्यास
तैयारी को चेक करने का सबसे बेहतर तरीका है नियमित रूप से मॉक टेस्ट देना और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों (PYQs) को हल करना। आदित्य के मुताबिक, जितने ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) आप हल करेंगे, आपका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा। इससे न केवल प्रश्नों के प्रकार की समझ विकसित होती है, बल्कि परीक्षा हॉल के डर और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है।
4. अनुशासन और पॉजिटिव सोच
तैयारी के दौरान कई बार उतार-चढ़ाव आते हैं और छात्र मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। आदित्य का कहना है कि रोज 7 से 8 घंटे की अनुशासित पढ़ाई और तनावमुक्त दिमाग ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। अगर किसी टेस्ट में नंबर कम आएं तो निराश होने के बजाय अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए।
NEET UG की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए आदित्य का यह स्पष्ट संदेश है—"अपनी तैयारी को उलझाएं नहीं, सीधा और सरल रखें। NCERT को अपनी गाइडबुक बनाएं और अपने प्रयास में निरंतरता बनाए रखें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी।"
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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