IPS भाई से मिली प्रेरणा, बहन भी क्लासिकल सिंगर से बन गई आईएएस, जानें दोनों की यूपीएससी रैंक

दित्य मिश्रा मध्‍य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं, जबकि उनकी छोटी बहन पल्लवी मिश्रा पंजाब कैडर की IAS अधिकारी हैं। फिलहाल, दोनों इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि हाल में दोनों के तबादले हुए और उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यूपीएससी की कुछ कहानियां ऐसी हैं, जो काफी प्रेरणादायी है। ऐसे ही एक कहानी है दो अफसर भाई-बहन की। भाई आईपीएस अधिकारी है, जिनका नाम आदित्य मिश्रा और बहन पल्लवी मिश्रा एक आईएएस अफसर हैं। हालांकि दोनों का कैडर और बैच अलग-अलग है। आदित्य मिश्रा मध्‍य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं, जबकि उनकी छोटी बहन पल्लवी मिश्रा पंजाब कैडर की IAS अधिकारी हैं। फिलहाल, दोनों इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि हाल में दोनों के तबादले हुए और उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदित्य मिश्रा को बालाघाट के पुलिस अधीक्षक पद से देवास SP के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, IAS अधिकारी पल्लवी मिश्रा को अमृतसर का अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) नियुक्त किया है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि पल्लवी प्रशासनिक सेवा में आने से पहले एक क्लासिकल सिंगर और डांसर थीं। लेकिन अपने बड़े भाई आदित्य से प्रेरित होकर उन्होंने सिविल सेवा की राह चुनी। दोनों की यूपीएससी जर्नी कमाल की है। चलिए आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

कौन हैं आईपीएस आदित्य मिश्रा और आईएएस पल्लवी मिश्रा आईपीएस और आईएएस भाई-बहन की यह जोड़ी मध्‍य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है। परिवार में पढ़ाई का माहौल शुरू से ही रहा। उनके पिता अजय मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और मां प्रो. डॉ. रेणु मिश्रा वरिष्ठ वैज्ञानिक रही हैं। ऐसे में परिवार ने हमेशा दोनों बच्चों को अपने सपनों के लिए प्रेरित किया। यूपीएससी की जर्नी उनके बड़े बेटे यानी आदित्य मिश्रा से होती है।

आदित्य मिश्रा की जर्नी बता दें कि आदित्य मिश्रा 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदित्य मिश्रा ने भोपाल के कैंपियन स्कूल से पढ़ाई की और फिर एमएनआईटी भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कॉरपोरेट में नौकरी के लिए सोच रहे थे। लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सिविल सेवा के लिए एक बार प्रयास करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी के लिए वह दिल्ली गए। उन्होंने 2017 में तीसरे प्रयास यूपीएससी क्रैक की। यूपीएससी में उनकी 153 रैंक थी।

पल्लवी मिश्रा की जर्नी अब बात करते हैं उनकी छोटी बहन पल्लवी मिश्रा की। प्रशासनिक सेवा में आने का सबसे बड़ी वजह उनके भाई हैं। भाई को खाकी वर्दी में जिम्मेदारी निभाते देख पल्लवी के मन में भी देश सेवा का जज्बा पैदा हुआ। जब उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की तो आदित्य उनके सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक बन गए। तैयारी की रणनीति, जवाब लेखन और मानसिक मजबूती, हर मोर्चे पर उन्होंने बहन का साथ दिया।

पढ़ाई-लिखाई पल्लवी मिश्रा की पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो उन्होंने भोपाल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ संगीत का भी काफी शौक था। इसके बाद उन्होंने म्युजिक में एमए किया। बता दें, पल्लवी बचपन से ही क्लासिकल म्युजिक सीख रही थीं। उन्होंने कम उम्र में दिवंगत पंडित सिद्धराम कोरवार से म्युजिक शिक्षा लेना शुरू किया था। वह प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी हैं। हालांकि, कोविड-19 के दौरान समय मिलने पर उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्यों पर विचार किया और सिविल सर्विस की राह चुनी।