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JEE Advanced 2026: आदित्य कुमार ने जेईई एडवांस्ड 2026 में लहराया परचम, हासिल की 3573वीं रैंक

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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JEE Advanced 2026: 'मानव भारती हेरिटेज स्कूल' के होनहार छात्र आदित्य कुमार ने जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा में अपनी मेधा का लोहा मनवाते हुए 3573वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की है।

JEE Advanced 2026: आदित्य कुमार ने जेईई एडवांस्ड 2026 में लहराया परचम, हासिल की 3573वीं रैंक

JEE Advanced 2026 Result: देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 'जेईई एडवांस्ड 2026' के परिणाम घोषित होते ही चांद इलाके में चारों तरफ खुशी और जश्न का माहौल है। क्षेत्र के 'मानव भारती हेरिटेज स्कूल' के होनहार छात्र आदित्य कुमार ने इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अपनी मेधा का लोहा मनवाते हुए 3573वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। आदित्य की इस ऐतिहासिक और गौरवमयी उपलब्धि से न केवल उनके माता-पिता का सिर फख्र से ऊंचा हुआ है, बल्कि उनके पूरे विद्यालय और क्षेत्र का नाम भी देश भर में रोशन हुआ है।

विद्यालय परिसर में गूंजी तालियां: माता-पिता की मौजूदगी में हुआ सम्मान

आदित्य कुमार की इस शानदार सफलता पर मानव भारती हेरिटेज स्कूल के परिसर में एक विशेष और भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस गौरवपूर्ण पल के साक्षी बनने के लिए आदित्य के गर्वित पिता अमित कुमार और स्नेहमयी माता रश्मि सिंह भी विशेष रूप से विद्यालय में उपस्थित रहे। सम्मान समारोह के दौरान विद्यालय परिवार और शिक्षकों ने आदित्य का तिलक लगाकर और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अपने लाडले की इस बड़ी कामयाबी को देखकर माता-पिता की आंखें खुशी से छलक आईं। पूरे विद्यालय परिवार ने छात्र की इस बेमिसाल उपलब्धि पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की।

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समर्पण और अनुशासन ही सफलता की कुंजी

समारोह के दौरान जब आदित्य कुमार से उनकी इस बड़ी सफलता का राज पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही सादगी से अपनी रणनीति साझा की। आदित्य ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी नियमित पढ़ाई, शिक्षकों के सही मार्गदर्शन, एक अनुशासित दिनचर्या और हर दिन किए जाने वाले निरंतर सेल्फ स्टडी को दिया।

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भावी इंजीनियर आदित्य ने कहा, "यदि आप जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो उसके प्रति पूर्ण समर्पण, समय का सही और सटीक उपयोग और कठिन परिश्रम ही सबसे बड़ी कुंजी है।" उन्होंने आगे जूनियर विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे कभी भी घबराएं नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ हर दिन निरंतर अभ्यास करते रहें, सफलता एक दिन जरूर कदम चूमेगी।

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यह सामूहिक प्रयास और शैक्षणिक गुणवत्ता का परिणाम: प्राचार्य विकास पांडेय

इस बेहद खुशी के मौके पर मानव भारती हेरिटेज स्कूल के प्राचार्य विकास पांडेय ने आदित्य को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्राचार्य ने सभा को संबोधित करते हुए बेहद प्रेरणादायक बात कही। उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल किसी एक छात्र की व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि यह हमारे विद्यालय की उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता, हमारे समर्पित शिक्षकों की दिन-रात की कड़ी मेहनत और अभिभावकों के अटूट सहयोग का सामूहिक परिणाम है।"

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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