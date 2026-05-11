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CBSE 12th Result 2026: CBSE 12वीं में 99 नंबर देख चौंके फैंस, पढ़ाई में भी 'हिट' निकली ये एक्ट्रेस; देखें मार्कशीट

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE Class 12 Result 2026: सीबीएसई 12वीं के नतीजों के बीच सुहानी की सफलता की कहानी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है। उन्होंने बोर्ड परीक्षा के दो मुख्य विषयों में 100 में से 99-99 अंक प्राप्त किए थे।

CBSE 12th Result 2026: CBSE 12वीं में 99 नंबर देख चौंके फैंस, पढ़ाई में भी 'हिट' निकली ये एक्ट्रेस; देखें मार्कशीट

CBSE 12th Result 2026, Suhani Sethi CBSE Result: देशभर के लाखों छात्र सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नतीजे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइटों पर घोषित किए जाएंगे।अक्सर कहा जाता है कि चकाचौंध भरी दुनिया और पढ़ाई के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग इस धारणा को गलत साबित कर देते हैं। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ और ‘कटपुतली’ फेम अभिनेत्री सुहानी सेठी ने। सीबीएसई 12वीं के नतीजों के बीच सुहानी की सफलता की कहानी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है। उन्होंने न केवल अभिनय में बल्कि पढ़ाई में भी खुद को 'सुपरहिट' साबित किया है।

सुहानी सेठी ने अपनी मेहनत और लगन से सीबीएसई की 12वीं 2023 की परीक्षा में शानदार अंक हासिल किए थे। उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है।

दो विषयों में हासिल किए 99 अंक

सुहानी सेठी की मार्कशीट किसी भी छात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। उन्होंने बोर्ड परीक्षा के दो मुख्य विषयों— समाजशास्त्र और साइकोलॉजी में 100 में से 99-99 अंक प्राप्त किए थे। एक विषय में 98 अंक और एक में 97 अंक हामिल किए थे।

इतने अच्छे अंक हासिल करना यह दर्शाता है कि सुहानी ने अपनी शूटिंग और करियर की व्यस्तताओं के बीच भी पढ़ाई के लिए समय निकाला और विषयों की गहराई से तैयारी की।

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ह्यूमैनिटीज (आर्ट्स) स्ट्रीम से की पढ़ाई

दिल्ली की रहने वाली सुहानी ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS), आर.के. पुरम से ह्यूमैनिटीज (आर्ट्स) स्ट्रीम में पूरी की। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उनके अंक हैरान करने वाले थे। उन्होंने मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में 99-99 अंक प्राप्त किए, जबकि अंग्रेजी में 98 और इकोनॉमिक्स में 97 अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया।

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पैशन और करियर दोनों को संभाला

सुहानी ने साबित किया कि सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने अपने सभी फिल्मी और विज्ञापन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर लिया था और फिर पूरी तरह पढ़ाई में जुट गईं। उनका मानना है कि सही टाइम मैनेजमेंट से पैशन और करियर दोनों को संभाला जा सकता है।

अभिनय की बात करें तो सुहानी 'अक्षय कुमार' की फिल्म 'कठपुतली' में अहम किरदार निभा चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने 'सांड की आंख' और 'पल पल दिल के पास' जैसी चर्चित फिल्मों में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। सुहानी आज के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं।

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अभिनय करियर और पढ़ाई के बीच संतुलन

सुहानी सेठी ने फिल्म 'अक्षय' में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता था। एक बाल कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली सुहानी अब युवा अभिनेत्री के रूप में उभर रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए बोर्ड परीक्षा देना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि शूटिंग के घंटों और ट्रैवलिंग की वजह से पढ़ाई का समय कम हो जाता है। सुहानी ने अपनी दिनचर्या को इस तरह व्यवस्थित किया कि वह दोनों क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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