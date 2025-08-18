abvp protest wbjee results delay kolkata education department headquarters WBJEE रिजल्ट में देरी पर बवाल, किया गया शिक्षा विभाग का घेराव; कई छात्र हिरासत में, Career Hindi News - Hindustan
WBJEE रिजल्ट में देरी पर बवाल, किया गया शिक्षा विभाग का घेराव; कई छात्र हिरासत में

WBJEE Protest: WBJEE रिजल्ट में देरी को लेकर ABVP ने शिक्षा विभाग मुख्यालय का घेराव किया है। इस दौरान छात्रों ने भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 05:00 PM
WBJEE Protest: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (WBJEE) के नतीजों में देरी को लेकर छात्र संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने साल्टलेक स्थित बिकाश भवन, यानी राज्य शिक्षा विभाग मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि अप्रैल में हुई परीक्षा के रिजल्ट अब तक जारी नहीं किए गए, जिससे एडमिशन की प्रक्रिया अटक गई है और उनका भविष्य अधर में लटक गया है।

WBJEE Protest: छात्रों ने लगाया भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप

हाथों में तख्तियां लिए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा विभाग पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया। ABVP ने मांग की कि WBJEE का रिजल्ट तुरंत जारी किया जाए ताकि अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो सके।

WBJEE Protest: पुलिस से झड़प के बाद हिरातम में छात्र

ABVP कार्यकर्ता जब मार्च करते हुए बिकाश भवन की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “हम शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु से मिलना चाहते थे। इसके लिए पांच छात्रों का डेलिगेशन भी देने को तैयार थे, लेकिन पुलिस ने हमें अनुमति नहीं दी।” एक अन्य छात्र ने गुस्से में सवाल उठाया, “हमारा भविष्य आज कहां है?” और इसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

