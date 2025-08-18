WBJEE रिजल्ट में देरी पर बवाल, किया गया शिक्षा विभाग का घेराव; कई छात्र हिरासत में

WBJEE Protest: WBJEE रिजल्ट में देरी को लेकर ABVP ने शिक्षा विभाग मुख्यालय का घेराव किया है। इस दौरान छात्रों ने भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया।

WBJEE Protest: पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (WBJEE) के नतीजों में देरी को लेकर छात्र संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने साल्टलेक स्थित बिकाश भवन, यानी राज्य शिक्षा विभाग मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि अप्रैल में हुई परीक्षा के रिजल्ट अब तक जारी नहीं किए गए, जिससे एडमिशन की प्रक्रिया अटक गई है और उनका भविष्य अधर में लटक गया है।

WBJEE Protest: छात्रों ने लगाया भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप हाथों में तख्तियां लिए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा विभाग पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया। ABVP ने मांग की कि WBJEE का रिजल्ट तुरंत जारी किया जाए ताकि अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो सके।