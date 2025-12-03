Hindustan Hindi News
ABVMU Result 2025 OUT: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी रिजल्ट abvmuup.edu.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप:

ABVMU Result 2025 Download: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU), लखनऊ ने कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (CPET) 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट abvmuup.edu.in पर जारी किया गया है।

Wed, 3 Dec 2025 07:48 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
ABVMU Result 2025 Download: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU), लखनऊ ने कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (CPET) 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह रिजल्ट यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट abvmuup.edu.in पर जारी किया गया है। जो उम्मीदवार 18 जून 2025 को आयोजित हुई इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह रिजल्ट राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में पैरामेडिकल अंडरग्रैजुएट और पोस्ट-ग्रैजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट का आधार बनेगा।

ABVMU Result 2025 Download Direct Link

रिजल्ट में क्या जानकारी उपलब्ध है?

ABVMU द्वारा जारी स्कोरकार्ड में उम्मीदवार से संबंधित कई महत्वपूर्ण डिटेल्स शामिल हैं। उम्मीदवार अपना नाम और रोल नंबर, के साथ-साथ परीक्षा में प्राप्त कुल अंक, योग्यता की स्थिति, और ओवरऑल ओपन रैंक तथा कैटेगरी-वाइज रैंक की जांच कर सकते हैं। यह सभी डिटेल्स स्कोरकार्ड में दिए गए हैं।

रिजल्ट चेक करने की आसान प्रक्रिया-

उम्मीदवार अपना CPET 2025 रिजल्ट आसानी से इन स्टेप्स को फॉलो करके देख सकते हैं।

सबसे पहले, ABVMU की आधिकारिक वेबसाइट abvmuup.edu.in पर जाएं।

होमपेज पर आपको “Student Result” सेक्शन खोजना होगा।

इस सेक्शन के भीतर, "CPET 2025 result / scorecard" लिंक पर क्लिक करें।

अब आपको लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

सफल लॉगिन के बाद, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

भविष्य के लिए अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

CPET परीक्षा ABVMU से संबद्ध कई प्रतिष्ठित संस्थानों, जैसे SGPGIMS-लखनऊ, KGMU-लखनऊ, और UPUMS-सैफई, में पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। यूनिवर्सिटी के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, सीटों का आवंटन और काउंसलिंग की प्रक्रिया इन जारी किए गए परिणामों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अनुसार ही सख्ती से आगे बढ़ेगी।

सफल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग से जुड़ी सभी सूचनाओं और निर्देशों के लिए ABVMU की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
