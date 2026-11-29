दो वक्त की रोटी थी मुश्किल, बेटे को चपरासी बनाना चाहते थे मां-बाप; आज नाम के आगे डॉक्टर
महाराष्ट्र के अभिषेक जाधव के माता-पिता उन्हें चपरासी बनाना चाहते थे। मगर मजदूर के इस बेटे ने नीट पास कर डॉक्टर बनकर पूरे परिवार की तकदीर बदल दी।
कई घरों में बेटे के लिए सबसे बड़ा सपना बस इतना होता है कि वह चपरासी लग जाए। हर महीने बंधी तनख्वाह आए और घर का चूल्हा जलता रहे। महाराष्ट्र के अभिषेक रंजीत जाधव के घर में भी यही सोच थी। मगर अभिषेक ने अपनी राह खुद चुनी। आज वही लड़का डॉक्टर बनकर मां के सामने खड़ा है। अभिषेक के माता-पिता बेटे को कम से कम चपरासी की नौकरी करते देखना चाहते थे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जिस घर में दो वक्त की रोटी जुटाना भारी पड़े वहां बड़े सपने देखना आसान नहीं होता। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और बोरे ढोकर घर चलाते थे। मां खेतों में मजदूरी करती थीं। कई बार तो खाने का इंतजाम भी मुश्किल से होता था। इंस्टाग्राम पर डाली गई एक पोस्ट में अभिषेक ने खुद यह सब बताया है।
बड़े भाई का अधूरा सपना
अभिषेक के बड़े भाई भी डॉक्टर बनना चाहते थे। पर पैसे की तंगी ने उन्हें मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म तक नहीं भरने दिया। यह बात छोटे भाई के दिल में गहरे बैठ गई। उसने ठान लिया कि जो भाई नहीं कर पाया वह मैं करूंगा।
न कोचिंग न बड़े संस्थान
नीट का नाम सुनकर ही कई बच्चे घबरा जाते हैं। हर साल लाखों उम्मीदवार बैठते हैं और सीटें गिनी-चुनी होती हैं। अभिषेक के पास महंगी कोचिंग का सहारा नहीं था। बस खुद पर भरोसा था और जो किताबें हाथ लगीं वही उनका सहारा बनीं। पहले प्रयास में नतीजा मनमुताबिक नहीं आया। कोई और होता तो शायद हिम्मत टूट जाती। अभिषेक ने इसे रुकावट नहीं सबक माना और फिर जुट गए।
2020 में मिली पहली बड़ी जीत
साल 2020 में उन्होंने नीट में 265 अंक हासिल किए। इसके दम पर सतारा के एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। गांव-घर के लिए यह किसी जश्न से कम नहीं था। मजदूर का बेटा अब डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहा था।
अब फीस की चिंता
दाखिला मिला तो नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई। कॉलेज की सालाना फीस करीब 80 हजार रुपये थी। यह रकम उस परिवार के लिए पहाड़ जैसी थी। स्कॉलरशिप से 40 हजार रुपये मिल गए। बाकी का बोझ माता-पिता ने उठाया। वे हर महीने अपनी कमाई में से करीब 5 हजार रुपये बेटे को भेजते रहे। खुद तंगी में रहे पर बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी।
दिन में कॉलेज और रात में अस्पताल
अभिषेक भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने अस्पताल में नाइट ड्यूटी की। इससे जेब को थोड़ा सहारा मिला और अस्पताल का असली माहौल भी करीब से देखने को मिला। अपनी कमाई से उन्होंने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का कोर्स भी पूरा किया। एक तरफ क्लास दूसरी तरफ ड्यूटी और तीसरी तरफ खर्च की फिक्र। इन सबके बीच उन्होंने मंजिल से नजर नहीं हटाई।
जब मां के हाथ में रखी डिग्री
फिर वह दिन आया जिसका माता-पिता को बरसों से इंतजार था। ग्रेजुएशन सेरेमनी में अभिषेक ने अपनी डिग्री सबसे पहले मां के हाथों में रख दी। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने डिग्री को सीने से लगा लिया और उसे अपना रिटर्न गिफ्ट बताया। सोचिए जिस मां ने खेतों की धूप में पसीना बहाया उसके लिए इससे बड़ा तोहफा क्या होगा।
पिता के सिर पर सजी कैप
सबसे भावुक पल तब आया जब अभिषेक ने अपनी ग्रेजुएशन कैप पिता के सिर पर पहना दी। अपना स्टोल भी उनके कंधों पर डाल दिया। यह उस पिता को सलाम था जिसने बोरे ढोकर बेटे को डॉक्टर बनाया। उस पल में बेटे की डिग्री से ज्यादा बाप की तपस्या चमक रही थी।
कहानी जो हौसला देती है
आज अभिषेक के नाम के आगे डॉक्टर लिखा है। पर यह सफर सिर्फ एक डिग्री का नहीं है। यह उस सोच की जीत है जो कहती है कि हालात चाहे जैसे हों रास्ता निकल ही आता है। जो बच्चे साधन की कमी का रोना रोकर बैठ जाते हैं उनके लिए अभिषेक की कहानी आईना है। मेहनत सही दिशा में हो परिवार साथ खड़ा हो और इरादे पक्के हों तो जिंदगी की तस्वीर बदलते देर नहीं लगती।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव