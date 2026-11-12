बीटेक के बाद एमबीए, छोड़ी लाखों की नौकरी, 12वीं रैंक लाकर बने IAS, पत्नी हैं IPS

अभिनव हरियाणा के फतेहाबाद के गौरखापुर गांव के रहने वाले हैं। हालांकि, बाद में वह हिसार के सेक्टर 16-17 में रहने लगे। परिवार में शुरू से ही प्रशासनिक माहौल था। उनके पिता सतबीर सिवाच गुरुग्राम में डीईटीसी रह चुके हैं।

युवाओं के बीच सिविल सिर्विस में जाने का इतना क्रेज है कि लोग लाखों पैकेज वाली नौकरियों को भी छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है हरियाणा के रहने वाले अभिनव सिवाच की। जिन्होंने बी.टेक के बाद आईआईएम कलकत्ता (IIM) से एमबीए किया और फिर लाखों रुपये का प्राइवेट जॉब पैकेज ठुकराकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। तैयारी ऐसी की जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे, वहां इन्होंने परचम लहराया। पहले ये एचपीएस की परीक्षा क्रैक कर नायब तहसीलदार बने। फिर दिल्ली सिविल सेवा परीक्षा पास की और एसडीएम बने। वो यहीं नहीं रुके, बल्कि इनका सपना था आईएस बनना। नौकरी के साथ-साथ इन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। फिर ऑल इंडिया 12वीं रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बने।ये बैच 2022 के आईएएस अधिकारी है। इनको 2022 बैच की एक आईपीएस अधिकारी से दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और शादी भी रचाई। चलिए आज हम आपको आईएएस अभिनव सिवाच के बारे में जानते हैं और यह भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने नौकरी के साथ तैयारी की।

कौन हैं अभिनव सिवाच अभिनव हरियाणा के फतेहाबाद के गौरखापुर गांव के रहने वाले हैं। हालांकि, बाद में वह हिसार के सेक्टर 16-17 में रहने लगे। परिवार में शुरू से ही प्रशासनिक माहौल था। उनके पिता सतबीर सिवाच गुरुग्राम में डीईटीसी रह चुके हैं। उनके चाचा ने भी सोनीपत में डिप्टी कमिश्नर (DC) की पोस्ट पर काम किया है। उनकी मां गृहिणी हैं।

अभिनव सिवाच की पढ़ाई-लिखाई अभिनव की पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो उन्होंने 12वीं के बाद 2016 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से BTech किया। बाद में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कलकत्ता से MBA की पढ़ाई की। इसके बाद उन्हें लाखों के सैलरी पैकेज पर जॉब मिल गई। कई फर्मों के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम किया।

नायब तहसीलदार से बने एसडीएम अभिनव का सपना IAS बनने का था। उन्होंने लाखों की नौकरी छोड़क तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के दौरान पहले उन्होंने एचपीएससी क्लियर किया और नायब तहसीलदार के पद पर तैनाती मिली। इस दौरान वो टोहाना में लगभग छह माह तक नायब तहसीलदार के पद पर रहने के बाद दिल्ली सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके दिल्ली में एसडीएम बने। इस दौरान वो साउथ दिल्ली के एसडीएम भी रहे।

ऐसे की यूपीएससी की तैयारी अभिनव सिवाच ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने नौकरी के साथ-साथ आईएएस की तैयारी की है। वो बताते हैं कि नौकरी के साथ लगभग सात से आठ घंटे की पढ़ाई लगातार की। इसके अलावा सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाए रखी ताकि फोकस ना टूटे। आईएएस बनने के बाद सोसाइटी की सेवा करना ही मुख्य लक्ष्य हैय़ मेरे पास अच्छा पद होगा तो मैं इसका उपयोग आम आदमी की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा।

12वीं रैंक आखिरकार, अभिनव सिवाच की मेहनत रंग लाई। अभिनव ने UPSC 2022 की परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक-12 हासिल कर परीक्षा पास की। बता दें कि उन्होंने UPSC Mains 2022 एग्जाम के ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर सोशियोलॉजी चुना।

कमाल की है लव स्टोरी आईएएस अभिनव सिवाच ने आईपीएस आशना चौधरी से शादी की। आशना चौधरी की गिनती बेहद ही खूबसूरत महिला आईपीएस अधिकारियों में होती है। दोनों ही 2022 बैच के अधिकारी हैं। दोनों की पहली मुलाकात मसूरी स्थित 'लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी' (LBSNAA) में फाउंडेशन कोर्स और ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और परिवार की रजामंदी से दिसंबर 2025 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए।