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Abhijay Arora: JEE में फेल; हार्वर्ड से MBA किया, अभिजय अरोड़ा को कैसे मिली YouTube में नौकरी?

Apr 06, 2026 01:16 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Abhijay Arora Success Story: अभिजय अरोड़ा ने 2012 में JEE की विफलता को झेला, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर आज दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी 'YouTube' में एक बड़े पद पर काम कर रहा है।

Abhijay Arora: JEE में फेल; हार्वर्ड से MBA किया, अभिजय अरोड़ा को कैसे मिली YouTube में नौकरी?

Abhijay Arora Success Story: भारत में हर साल लाखों युवा 'आईआईटी' (IIT) में दाखिला लेने का सपना देखते हैं। इसके लिए वे दिन-रात एक कर देते हैं, लेकिन सफलता चंद लोगों के हाथ ही लगती है। ऐसे में जो छात्र असफल हो जाते हैं, वे अक्सर खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भारतीय युवक की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने न केवल JEE की विफलता को झेला, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर आज दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी 'YouTube' में एक बड़े पद पर काम कर रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अभिजय अरोड़ा की कहानी ने इंटरनेट पर हजारों लोगों का दिल जीत लिया है और उन छात्रों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल रहे हैं।

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जब टूटा था IIT का सपना

अभिजय अरोड़ा की कहानी उन करोड़ों भारतीय छात्रों जैसी ही शुरू हुई थी, जिनका एकमात्र लक्ष्य इंजीनियरिंग की सबसे कठिन परीक्षा JEE को क्रैक करना था। उन्होंने इसके लिए जी-तोड़ मेहनत की, कोचिंग ली और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन जब परिणाम आया, तो उनके हाथ केवल असफलता लगी। वह JEE पास नहीं कर सके और उनका आईआईटी में जाने का सपना टूट गया।

उस समय उन्हें भी वही महसूस हुआ जो किसी भी औसत छात्र को होता है—हताशा, समाज का दबाव और भविष्य को लेकर गहरा डर। लेकिन उन्होंने यहीं हार मानने के बजाय खुद से एक वादा किया कि एक परीक्षा उनकी योग्यता का पैमाना नहीं हो सकती।

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मंजिल नहीं, रास्ता बदला

2012 में JEE में असफल होने के बाद अभिजय अरोड़ा ने एक साधारण कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह IIT के टैग के बिना भी अपनी स्किल्स और कोडिंग पर मेहनत करें, तो वह दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में जगह बना सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और नए तकनीकी कौशल सीखने पर लगा दिया।

अभिजय अरोड़ा ने कभी हार मानना नहीं सीखा। असफलताओं से घबराने के बजाय उन्होंने खुद को संभाला और IIIT बैंगलोर में अपनी पहचान बनाई, जहाx एक हैकाथॉन जीतकर उन्होंने मलेशिया में शानदार नौकरी हासिल की। हालांकि, उनका असली सपना गूगल में काम करना था। जब लोगों ने उन्हें टोका कि बिना 'IIT टैग' के हार्वर्ड या गूगल जैसी जगहों पर पहुंचना नामुमकिन है, तो अभिजय ने उन बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने सपनों पर भरोसा किया और ₹1 करोड़ का भारी-भरकम लोन लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई करने का साहसी फैसला किया।

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YouTube के हेडक्वार्टर तक का सफर

उनकी मेहनत तब रंग लाई जब उन्हें दुनिया की दिग्गज कंपनी Google में काम करने का मौका मिला। आज वह अमेरिका में YouTube के हेडक्वार्टर में एक सफल प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत हैं। उनकी यह यात्रा एक छोटे से कमरे में JEE के सवालों से जूझने से शुरू होकर, कैलिफोर्निया में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी की टेबल तक पहुंचने की है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी

हाल ही में अभिजय अरोड़ा ने अपनी इस यात्रा को सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक समय में वह खुद को बहुत कमतर आंक रहे थे, लेकिन समय और धैर्य ने सब बदल दिया। उनकी पोस्ट पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कहानी सिखाती है कि "सफलता का कोई एक तय रास्ता नहीं होता।" अभिजय अरोड़ा ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां और पत्नी को दिया है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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