मौत के मुंह से लौटे थे आयुष, दूसरी जिंदगी मिली तो UPSC में लहराया सफलता का परचम
मध्य प्रदेश के आयुष स्वामी को नहीं मालूम था कि एक दवा का रिएक्शन उन्हें मौत के करीब ला देगा। हालांकि, तमाम कठिनाइयों से पार पाकर आयुष ने यूपीएससी में परचम लहराया।
जिंदगी के सफर में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं, जो इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं। IPS बनने जा रहे आयुष स्वामी के लिए भी एक ऐसा ही पल था जिसने उनकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा मध्य प्रदेश के पिपरिया और पचमढ़ी के करीब स्थित बांदखेड़ी के एक छोटे से कस्बे का वह जिज्ञासु लड़का, और दूसरा हिस्सा वह लड़का जो अस्पताल के बिस्तर से उठकर आया और उसे लगा कि उसे फिर से एक नई जिंदगी मिली है। सुनने में ये कहानी काफी फिल्मी लग रही है मगर ये सच है। आज आयुष स्वामी ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 461 हासिल कर एक मिसाल कायम की है। आइए जानते हैं आयुष ने कठिनाइयों को पार कर कैसे यूपीएससी में परचम लहराया।
सरकारी टीचर के बेटे बड़े सपने
आयुष एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं और मां एक गृहणी हैं। बांदखेड़ी जैसे छोटे कस्बे में रहकर बड़े सपने देखना आसान नहीं होता, लेकिन आयुष ने बचपन में ही ठान लिया था कि उन्हें समाज और देश की सेवा करनी है। शुरुआत में उन्होंने 12वीं में विज्ञान (पीसीएण) विषय लिया था, लेकिन जब उन्होंने सिविल सेवा को ही अपना लक्ष्य बना लिया, तो उन्होंने अपनी राह बदल ली। उन्होंने साइंस छोड़कर आर्ट्स (बीए) में एडमिशन लिया। दिल्ली जाकर कोचिंग करना उनके बजट से बाहर था, लेकिन किस्मत और मेहनत ने उनका साथ दिया। एक स्कॉलरशिप के जरिए उन्हें इंदौर में मुफ्त कोचिंग मिली और लगा कि अब सफर सही दिशा में चल पड़ा है। फिर आया कोविड-19 का दौर। लॉकडाउन के चलते वे घर लौट आए और अगले दो साल मोबाइल, गूगल सर्च और ऑनलाइन संसाधनों के सहारे खुद को तराशा।
वह बीमारी जिसने सब कुछ बदल दिया
UPSC की तैयारी से भी कई साल पहले, आयुष ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिसने उन्हें लगभग खत्म ही कर दिया था। 10वीं कक्षा के दौरान, गलत दवा के रिएक्शन के कारण उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें पूरा साल भोपाल के अस्पताल में बिताना पड़ा। उस दौर को याद करते हुए एक इंटरव्यू में आयुष कहते हैं, "वह ऐसा था जैसे मुझे दोबारा जन्म मिला हो। मैंने सीखा कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए।" अस्पताल से बाहर आने के बाद, जब बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक महीना बचा था, तब भी उन्होंने 88 फीसदी अंक हासिल किए। उस दर्दनाक अनुभव ने उन्हें जीवन का एक गहरा फलसफा सिखाया।
कला से है गहरा नाता
आयुष केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि कला में भी माहिर हैं। वे एक लेखक हैं, डांसर हैं और नेशनल लेवल के खो-खो खिलाड़ी भी। इतना ही नहीं, वे 15 से 20 वाद्ययंत्र बजा सकते हैं! लेकिन UPSC की तैयारी के लिए उन्होंने अपने इस कलाकार वाले हिस्से को एक कोने में रख दिया। उनका मानना है कि तैयारी के दौरान ही एक व्यक्ति को 'कर्मयोगी' बन जाना चाहिए। उन्होंने फिलॉसफी को अपना ऑप्शनल विषय चुना, जिसने उन्हें कठिन समय में भी शांत रहना सिखाया।
आयुष का सफर सीधा नहीं था। अपने पहले ही प्रयास में वे इंटरव्यू तक पहुंचे और 175 नंबर हासिल किए, लेकिन कुछ ही अंकों से फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए। अगला साल और भी मुश्किल था, जब वे प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाए। एक साल इंटरव्यू देने के बाद प्रीलिम्स में फेल होना किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन आयुष ने इसे 'छिपा हुआ आशीर्वाद' माना। उन्होंने हार मानने के बजाय एक साल अपनी गलतियों को सुधारने में लगाया।
इंटरव्यू में जब दिखा आत्मविश्वास
UPSC के इंटरव्यू बोर्ड ने जब उनसे पूछा कि अगर उन्हें 'द मैट्रिक्स' फिल्म की तरह दो में से एक गोली चुननी हो, तो वे क्या चुनेंगे? या फिर जब उनसे पूछा गया कि एक छोटे कस्बे से होने के नाते, वे एलीट संस्थानों के उम्मीदवारों के सामने खुद को बेहतर कैसे साबित करेंगे? तो आयुष ने बहुत सादगी और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद पैसा या पावर नहीं, बल्कि सिर्फ सेवा करना है। और जहां तक काबिलियत की बात है, तो खुद UPSC ने उन्हें उस बोर्ड रूम तक बुलाकर साबित कर दिया कि वे वहां बैठने के योग्य हैं। उनके इस जवाब और व्यक्तित्व का असर ये हुआ कि इंटरव्यू में उन्हें शानदार 210 अंक मिले। और अंत में, AIR 461 के साथ उनका सपना हकीकत बन गया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव