एजी में डबल एओ के 75 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी, कर्मचारी भड़के
सहायक लेखा अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। नए प्रावधान में 75 फीसदी पद सीधी भर्ती और 25 फीसदी पद पदोन्नति से भरने की योजना है।
लाल रणविजय सिंह। प्रयागराज भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (एजी) में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (डबल एओ) के पदों पर भर्ती की व्यवस्था बदलने की तैयारी है। डबल एओ के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती और शेष 25 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इससे इस पद पर पदोन्नति के अवसर कम हो जाएंगे।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) कार्यालय की ओर से भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 में संशोधन के लिए हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक 25 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। यदि पदोन्नति के लिए योग्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन पदों को प्रतिनियुक्ति या समायोजन से भरा जा सकेगा। इन विकल्पों से भी नियुक्ति नहीं होने पर सीधी भर्ती का रास्ता खुला रहेगा।
अभी भर्ती नियमों में पहले पदोन्नति, उसके बाद प्रतिनियुक्ति या समायोजन और अंत में सीधी भर्ती का प्रावधान है। हालांकि, इसमें अलग-अलग माध्यमों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत निर्धारित नहीं है। ताजा प्रस्ताव में 75 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती की बात कही गई है। नए प्रस्ताव का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक कर्मचारी नेता ने कहा कि प्रयागराज स्थित एजी कार्यालय में भी पदोन्नति के लिए कई कर्मचारी परीक्षा दे चुके हैं। ऐसे में प्रस्तावित बदलाव का असर यहां के कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनाओं पर भी पड़ सकता है। इस आदेश को वापस लेना चाहिए।
2020 के पुनर्गठन के तहत एक जनवरी 2021 से इन पदों पर शत-प्रतिशत विभागीय परीक्षा से भर्ती का प्रावधान था। रिक्तियां बचने पर पहले प्रतिनियुक्ति और फिर सीधी भर्ती का विकल्प था। संगठन अब 70 प्रतिशत विभागीय परीक्षा और 30 प्रतिशत वरिष्ठता से पदोन्नति चाहता है। -तापस बोस, कर्मचारी नेता
संगठन ने प्रस्ताव का किया विरोध, भेजा पत्र
ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स एसोसिएशन ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को 13 पृष्ठों का पत्र भेजकर प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे वर्षों से विभाग में कार्यरत अनुभवी कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर सीमित हो जाएंगे। ज्ञापन में 2019 की संवर्ग पुनर्गठन समिति की पदोन्नति-प्रथम व्यवस्था का हवाला देते हुए 2020 के भर्ती नियम बहाल रखने की मांग की गई है।
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के मूल स्वरूप और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की कोशिशों को कर्मचारी संगठन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रस्ताव का सीधा विरोध है। कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों की अनदेखी कर फैसला थोपा गया तो संगठन से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी।-सुभाष चंद्र पांडेय, कर्मचारी नेता
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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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