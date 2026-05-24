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Current Affairs Quiz 24 May 2026 : समुद्री वॉटर बेयर से लेकर झरिया कोलफील्ड तक, देखें आज के 10 बड़े सवाल और उनके जवाब

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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आज 24 मई 2026 के करेंट अफेयर्स में विज्ञान, पर्यावरण, जनजातीय संस्कृति, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे विषयों पर सवाल और उनके जवाब देखेंगे। जिसमें एक्टिनार्कटस ओडिसी, अनाल नागा जनजाति, शीत जल मत्स्य पालन, आई4सी से जुड़े सवाल शामिल हैं।

Current Affairs Quiz 24 May 2026 : समुद्री वॉटर बेयर से लेकर झरिया कोलफील्ड तक, देखें आज के 10 बड़े सवाल और उनके जवाब

Current Affairs Quiz 24 May 2026 : आज के दौर में करेंट अफेयर्स हर प्रतियोगी परीक्षा की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। चाहे यूपीएससी हो, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या अन्य सरकारी परीक्षाएं, हर जगह देश-दुनिया की ताजा घटनाओं से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। आज 24 मई 2026 के करेंट अफेयर्स में विज्ञान, पर्यावरण, जनजातीय संस्कृति, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे विषयों पर सवाल और उनके जवाब देखेंगे।

Q1. हाल ही में खोजी गई नई टार्डिग्रेड प्रजाति 'एक्टिनार्कटस ओडिसी' किस राज्य के तटीय क्षेत्र में पाई गई?

A. तमिलनाडु

B. ओडिशा

C. आंध्र प्रदेश

D. पश्चिम बंगाल

सही जवाब: B. ओडिशा

नई प्रजाति बंगाल की खाड़ी के उथले समुद्री क्षेत्र में ओडिशा के मार्कंडी तट के पास मिली है। इसका नाम ओडिशा की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली “ओडिसी” के सम्मान में रखा गया।

Q2. टार्डिग्रेड्स को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है?

A. रेत केकड़ा

B. समुद्री कीड़ा

C. जल भालू

D. मूंगा कीट

सही जवाब: C. जल भालू

टार्डिग्रेड बेहद छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें “जल भालू” या “मॉस पिगलेट” कहा जाता है। ये अत्यधिक गर्मी, ठंड और अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं।

Q3. अनाल नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है?

A. नागालैंड

B. अरुणाचल प्रदेश

C. मणिपुर

D. मिजोरम

सही जवाब: C. मणिपुर

अनाल नागा जनजाति मणिपुर के चंदेल जिले में प्रमुख रूप से निवास करती है। यह भारत की अनुसूचित जनजातियों में शामिल है।

Q4. अनाल नागा जनजाति द्वारा संरक्षित “उजु” क्या है?

A. पारंपरिक नृत्य

B. सामुदायिक संरक्षित वन

C. धार्मिक स्थल

D. कृषि तकनीक

सही जवाब: B. सामुदायिक संरक्षित वन

उजु ऐसे सामुदायिक आरक्षित वन हैं जिनका प्रबंधन गांव के लोग मिलकर करते हैं। यहां पेड़ों की कटाई और संसाधनों के उपयोग पर सामूहिक नियम लागू होते हैं।

Q5. भारत में शीत जल मत्स्य पालन के लिए आदर्श तापमान कितना माना जाता है?

A. 0°C से 5°C

B. 5°C से 25°C

C. 25°C से 40°C

D. 40°C से 50°C

सही जवाब: B. 5°C से 25°C

शीत जल मत्स्य पालन हिमालयी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले जल स्रोतों में किया जाता है। इसमें ट्राउट और महसीर जैसी प्रजातियां पाली जाती हैं।

Q6. हिमालयन ट्राइकारिनेट हिल टर्टल का वैज्ञानिक नाम क्या है?

A. टेस्टूडो ग्रेका

B. मेलानोकेलिस ट्राइकारिनाटा

C. चेलोनिया माइडास

D. जियोक्लेमिस हैमिल्टोनी

सही जवाब: B. मेलानोकेलिस ट्राइकारिनाटा

यह एक दुर्लभ स्थलीय कछुआ है जिसकी पीठ पर तीन स्पष्ट उभरी हुई धारियां होती हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे “संकटग्रस्त” श्रेणी में रखा है।

Q7. हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड किस राज्य की सरकारी कंपनी है?

A. झारखंड

B. कर्नाटक

C. छत्तीसगढ़

D. राजस्थान

सही जवाब: B. कर्नाटक

एचजीएमएल भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो प्राथमिक सोने का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी।

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Q8. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है?

A. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

B. रक्षा मंत्रालय

C. गृह मंत्रालय

D. वित्त मंत्रालय

सही जवाब: C. गृह मंत्रालय

आई4सी भारत में साइबर अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

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Q9. नेरिड किस ग्रह का उपग्रह है?

A. शनि

B. यूरेनस

C. बृहस्पति

D. नेपच्यून

सही जवाब: D. नेपच्यून

नेरिड नेपच्यून का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसकी कक्षा सौरमंडल के सबसे अधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गिनी जाती है।

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Q10. झरिया कोलफील्ड किस राज्य में स्थित है?

A. ओडिशा

B. पश्चिम बंगाल

C. झारखंड

D. छत्तीसगढ़

सही जवाब: C. झारखंड

झरिया कोलफील्ड देश के सबसे बड़े कोकिंग कोल भंडारों में से एक है। यहां 1916 से भूमिगत आग लगातार जल रही है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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