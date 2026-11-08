रिटायर्ड फौजियों के लिए शानदार मौका, AAI में कंसल्टेंट पदों पर भर्ती; आवेदन की आखिरी तारीख 11 नवंबर
एएआई ने रिटायर्ड एसएससी अफसरों के लिए 39 कंसल्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है। ईमेल से आवेदन की आखिरी तारीख बढ़कर 11 नवंबर हो गई है।
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेना में काम कर चुके लोगों के लिए दोबारा आसमान से जुड़ने का दरवाजा खोल दिया है। एएआई ने 39 कंसल्टेंट पदों के लिए रिटायर्ड शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसरों से आवेदन मांगे हैं। मौका हाथ से निकलने में अब बस तीन दिन बचे हैं। आवेदन 17 सितंबर 2026 से शुरू हुए थे। पहले आखिरी तारीख 1 अक्टूबर थी। एएआई ने कोरिजेंडम-2 के जरिए इसे बढ़ाकर 11 नवंबर 2026 कर दिया है। बाकी सारी शर्तें वही हैं जो पहले थीं।
कहां कितनी जगह
कुल 39 पद छह हवाई अड्डों पर बंटे हैं। ये सभी जॉइंट यूजर डिफेंस एयरफील्ड हैं यानी ऐसे हवाई अड्डे जहां सेना और आम उड़ानें दोनों चलती हैं। सबसे ज्यादा 15 पद गोवा के दाबोलिम में हैं। इनमें 11 सरफेस मूवमेंट कंट्रोल के लिए और 4 एटीसी के लिए हैं। पुणे में 11 पद हैं। पूर्णिया और पोर्ट ब्लेयर में चार-चार हैं। दरभंगा में तीन और कानपुर में दो पद हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
आवेदक भारतीय थल सेना, नौसेना, वायु सेना या तटरक्षक बल का रिटायर्ड शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर होना चाहिए। किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। बेसिक एटीसी कोर्स या एटीएम एंड एएल बेसिक और जीसीए या एटीएसएस कोर्स भी चाहिए। अनुभव कम से कम पांच साल का होना चाहिए। इसमें से एक साल जॉइंट यूजर डिफेंस एयरफील्ड पर एटीसी ड्यूटी का हो।
उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिटायरमेंट और आवेदन की आखिरी तारीख के बीच छह साल से ज्यादा का फासला भी नहीं होना चाहिए। यानी उम्र में भले ही फिट हों पर छह साल से पहले रिटायर हुए हैं तो बात नहीं बनेगी। फॉर्म में उम्र 1 अक्टूबर 2026 के हिसाब से भरनी है जबकि नियम आखिरी तारीख से जुड़ा है। इसलिए अपनी उम्र दोनों तरह से जांच लें।
तनख्वाह का हिसाब
यहां मोटी सैलरी की उम्मीद न पालें। डीओपीटी के 9 दिसंबर 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक मासिक मेहनताना रिटायरमेंट के वक्त की तनख्वाह में से बेसिक पेंशन घटाकर तय होगा। यह रकम पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एक जैसी रहेगी। सालाना बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा। आने-जाने के लिए तय ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलेगा। टीडीएस कटेगा।
कैसे होगा चयन
कोई लिखित परीक्षा नहीं है। पात्र उम्मीदवारों की छंटनी होगी। फिर दस्तावेजों का सत्यापन और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अंतिम चयन सिर्फ इंटरव्यू की मेरिट से तय होगा। बुलावा रजिस्टर्ड ईमेल पर ही आएगा। इंटरव्यू या जॉइनिंग के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। चुने जाने पर रक्षा मानकों जैसा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा।
आवेदन का तरीका
आवेदन सिर्फ ईमेल से होगा। अनुबंध-1 वाला फॉर्म भरें। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के सारे दस्तावेजों की स्व-सत्यापित कॉपी लगाएं। फोटो और हस्ताक्षर के साथ घोषणा भी जरूरी है। सब कुछ मिलाकर एक पीडीएफ बनाएं। साइज 5 एमबी से ज्यादा न हो। इसे chqrectt@aai.aero पर 11 नवंबर तक भेज दें। किसी और माध्यम से आया आवेदन नहीं माना जाएगा। जिस ईमेल आईडी से आवेदन करें वह चालू रहनी चाहिए।
अनुबंध की शर्तें
शुरुआती नियुक्ति एक साल की होगी। हर बार एक साल बढ़ सकती है पर कुल अवधि पांच साल से ज्यादा नहीं होगी। 55 साल की उम्र के बाद विस्तार नहीं मिलेगा। काम पूरे समय का है इसलिए कोई दूसरा काम नहीं कर सकेंगे। हर पूरे महीने पर डेढ़ दिन की छुट्टी मिलेगी। बची छुट्टियां अगले साल नहीं जाएंगी और उनका भुगतान भी नहीं होगा। तीन कामकाजी दिन से ज्यादा बिना सूचना गैरहाजिर रहे तो अनुबंध खत्म हो सकता है। दोनों पक्ष एक महीने का नोटिस देकर अलग हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह भर्ती उन अफसरों के लिए है जो अनुभव को दोबारा काम में लगाना चाहते हैं। हड़बड़ी में गलत दस्तावेज भेजने से बचें। गलत या अधूरी जानकारी मिली तो आवेदन किसी भी स्तर पर रद्द हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव