एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जेई 976 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, यहां करें जल्द अप्लाई

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बहुत नजदीक है, इसलिए अभी aai.aero पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें ।

Tue, 23 Sep 2025 09:26 PM

AAI Junior Executive Recruitment 2025 Apply Online: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी पाने का आप के पास गोल्डन चांस है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बहुत नजदीक है, इसलिए अभी aai.aero पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें । आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 976 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

वैकेंसी डिटेल्स- 1. जूनियर एग्जीक्यूटिव (आर्किटेक्चर): 11 पद

2. जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग- सिविल): 199 पद

3. जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रिकल): 208 पद

4. जूनियर एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रॉनिक्स): 527 पद

5. जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी): 31 पद

योग्यता- 1. उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 27 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी।

2. आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

3. उम्मीदवारों के पास आर्किटेक्चर या संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री या एमसीए डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन गेट स्कोर (GATE) के आधार पर किया जाएगा।

AAI Junior Executive Recruitment 2025 Notification Link वेतन- जूनियर एग्जीक्यूटिव पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 40,000- 3%- 14,0000 रुपये हर महीने मिलेंगे।

एप्लिकेशन फीस- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 300 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। महिला,एससी,एसटी और एक्स-सर्विसमैन और एएआई में एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वाले उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।