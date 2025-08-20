AAI Junior Executive recruitment 2025 for 976 posts Apply Online at aai.aero from 28 August jobs AAI Junior Executive recruitment 2025: जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर निकली भर्ती, 28 अगस्त से करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़AAI Junior Executive recruitment 2025 for 976 posts Apply Online at aai.aero from 28 August jobs

AAI Junior Executive recruitment 2025: जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर निकली भर्ती, 28 अगस्त से करें अप्लाई

AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 08:50 PM
share Share
Follow Us on
AAI Junior Executive recruitment 2025: जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर निकली भर्ती, 28 अगस्त से करें अप्लाई

AAI Junior Executive Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी पाने का आप के पास गोल्डन चांस है। आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू की जाएगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 976 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

वैकेंसी डिटेल्स-

1. जूनियर एग्जीक्यूटिव (आर्किटेक्चर): 11 पद

2. जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग- सिविल): 199 पद

3. जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रिकल): 208 पद

4. जूनियर एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रॉनिक्स): 527 पद

5. जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी): 31 पद

योग्यता-

1. उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 27 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी।

2. आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

3. उम्मीदवारों के पास आर्किटेक्चर या संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री या एमसीए डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन गेट स्कोर (GATE) के आधार पर किया जाएगा।

AAI Junior Executive Recruitment 2025 Notification Link

वेतन-

जूनियर एग्जीक्यूटिव पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 40,000- 3%- 14,0000 रुपये हर महीने मिलेंगे।

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 300 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। महिला,एससी,एसटी और एक्स-सर्विसमैन और एएआई में एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वाले उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा।

ये भी पढ़ें:जूनियर लीगल ऑफिसर पदों पर निकली सरकारी नौकरी, 27 अगस्त से करें अप्लाई
ये भी पढ़ें:असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर आवेदन आज से शुरू, जानें पात्रता सहित अन्य डिटेल्स
ये भी पढ़ें:लॉ ग्रेजुएट के लिए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर निकली भर्ती

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Jobs News Job Alert
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।