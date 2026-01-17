आधार सुपरवाइजर-ऑपरेटर के 282 पद, यूपी-एमपी में सबसे ज्यादा वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल

संक्षेप: आधार सेवाओं से जुड़ने का सुनहरा मौका है। 10वीं-12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 282 पदों पर भर्ती निकली है, अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित है।

Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026: सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया (CSC e-Governance Services India) ने आधापरवाइजर/ऑपरेटर के 282 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती जिला स्तर पर आधार सेवाओं के संचालन के लिए की जा रही है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है जो आधार नामांकन, अपडेट और संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। चयनित उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा।

Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026: कुल पदों का विवरण इस भर्ती अभियान के तहत कुल 282 पद भरे जाएंगे। इनमें जिला स्तर के पद और जिला स्तर मैनपावर दोनों शामिल हैं। विभिन्न राज्यों में पदों का वितरण इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में 23 पद, मध्य प्रदेश में 28 पद, महाराष्ट्र में 20 पद, पंजाब में 12 पद, केरल और तेलंगाना में 11-11 पद, कर्नाटक में 10 पद, बिहार में 4 पद, राजस्थान में 4 पद सहित अन्य राज्यों में भी सीमित संख्या में पद उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 98 पद जिला स्तर मैनपावर के रूप में निर्धारित किए गए हैं।

Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता आधार सुपरवाइजर/ऑपरेटर पद के लिए उम्मीदवार के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होना अनिवार्य है -

12वीं (इंटरमीडिएट/सीनियर सेकेंडरी) पास

मैट्रिक (10वीं) + 2 वर्ष का आईटीआई प्रमाणपत्र

मैट्रिक (10वीं) + 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इसके साथ ही उम्मीदवार के पास UIDAI द्वारा अधिकृत टेस्टिंग और सर्टिफाइंग एजेंसी से जारी आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026: आयु सीमा न्यूनतम आयु: 18 वर्ष या उससे अधिक

अधिकतम आयु सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है

आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026: वेतनमान चयनित उम्मीदवारों को उनके संबंधित राज्य में अर्ध-कुशल (Semi-Skilled) मैनपावर के लिए तय न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन दिया जाएगा। वेतन राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026: इन तारीखों का रखें ध्यान ऑनलाइन आवेदन शुरू: 27 दिसंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2026

Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया इस भर्ती में चयन मुख्य रूप से निम्न चरणों पर आधारित होगा -

1. आधार सुपरवाइजर/ऑपरेटर परीक्षा

2. UIDAI द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन

3. राज्य टीम द्वारा ऑथराइजेशन अप्रूवल

उम्मीदवारों को पहले आधार सुपरवाइजर परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद राज्य टीम की स्वीकृति मिलने पर ही उम्मीदवार परीक्षा दे पाएंगे।

Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026: आवेदन प्रक्रिया उम्मीदवार आधार सुपरवाइजर परीक्षा के लिए UIDAI की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद राज्य टीम की मंजूरी मिलने पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद LMS आईडी और पासवर्ड बनने पर UIDAI के ई-लर्निंग पोर्टल से सर्टिफिकेशन प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि VLE (Village Level Entrepreneur) इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं ।