Aadhaar Operator Vacancy 2026: 12वीं पास के लिए 252 आधार ऑपरेटरों की निकली भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
Aadhaar Operator Vacancy 2026: सीएससी (CSC) ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर के 252 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
Aadhaar Operator Vacancy 2026: सरकारी सेवा क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया है। सीएससी (CSC) ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती प्रदान करने के लिए कुल 252 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 10 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति जिला स्तर पर स्थित आधार सेवा केंद्रों (ASK) में की जाएगी।
योग्यता और पात्रता मानदंड
आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर बनने के लिए उम्मीदवारों को कुछ अनिवार्य शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं को पूरा करना होगा:
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा, 10वीं पास उम्मीदवार जिनके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट या 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, वे भी आवेदन के पात्र हैं।
अनिवार्य सर्टिफिकेट: सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक के पास NSEIT/UIDAI द्वारा जारी किया गया वैध 'आधार ऑपरेटर/सुपरवाइजर सर्टिफिकेट' होना चाहिए। बिना इस सर्टिफिकेट के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा का विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से सक्षम होना जरूरी है।
अन्य कौशल: कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, अच्छी संचार क्षमता और स्थानीय भाषा पर पकड़ होना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया: कैसे भरें फॉर्म?
आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले सीएससी के आधिकारिक करियर पोर्टल csc.gov.in/ask या career.csccloud.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment 2026" के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें।
4. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और जिला चुनें।
5. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें: अपनी 10वीं/12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और अनिवार्य UIDAI सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड करें (फाइल साइज 1024 KB के अंदर होनी चाहिए)।
6. फॉर्म को ध्यान से चेक करें और फाइनल सबमिट करें। भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
चयन प्रक्रिया और वेतन
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन सीधे तौर पर उनकी शैक्षणिक योग्यता और UIDAI सर्टिफिकेट के आधार पर की गई शॉर्टलिस्टिंग से होगा।
शॉर्टलिस्टिंग: प्राप्त आवेदनों में से योग्य उम्मीदवारों को उनके अंकों और अनुभव के आधार पर चुना जाएगा।
इंटरव्यू/डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जा सकता है।
वेतन: चयनित कर्मियों को संबंधित राज्य के ‘न्यूनतम मजदूरी अधिनियम’ के अनुसार भुगतान किया जाएगा। अनुमानित वेतन 15,000 से 25,000 रुपये प्रति माह के बीच हो सकता है, जो जिले और पद की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है।
