Keep Calm in Exams: परीक्षा के दिनों में खुद को ऐसे रखें शांत, तनाव भगाने के 9 वैज्ञानिक तरीके, अब चिंता होगी छू मंतर

संक्षेप: Tips For Students To Deal With Exam Stress: परीक्षा का दौर हर छात्र के लिए स्ट्रेस और घबराहट लेकर आता है। 9 ऐसे तरीके, जो आपके मूड को तुरंत बेहतर करेंगे और आपको फोकस के साथ तैयारी करने में मदद करेंगे।

Tips For Students To Deal With Exam Stress: परीक्षा का दौर हर छात्र के लिए स्ट्रेस और घबराहट लेकर आता है। इस समय दिमाग को शांत रखना और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हमारे शरीर में खुशी और शांति लाने वाले प्राकृतिक 'खुशी के हॉर्मोन' होते हैं। अगर हम इन हॉर्मोन्स को सही तरीके से बढ़ावा दें, तो बड़े से बड़ा परीक्षा का स्ट्रेस भी आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

9 ऐसे तरीके, जो आपके मूड को तुरंत बेहतर करेंगे और आपको फोकस के साथ तैयारी करने में मदद करेंगे।

1. धूप है आपका सबसे अच्छा दोस्त सूरज की रोशनी केवल विटामिन-डी ही नहीं देती, बल्कि यह सीधे आपके मूड को कंट्रोल करने वाले हॉर्मोन को भी एक्टिव करती है।

पढ़ाई के बीच में ब्रेक: हर 1-2 घंटे की पढ़ाई के बाद 15 मिनट के लिए बालकनी या छत पर जाएं। सुबह की धूप लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद है।

2. खुशी वाला भोजन जो आप खाते हैं, उसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। कुछ खाद्य पदार्थों में ऐसा प्रोटीन होता है जो शांतिदायक हॉर्मोन बनाने में मदद करता है।

क्या खाएं: केला, अंडा, पनीर, अखरोट, बादाम और बीज को अपने भोजन में शामिल करें। ये चीजें दिमाग को शांत रखने और मेमोरी बढ़ाने में मदद करती हैं।

3. 'फील-गुड' एक्सरसाइज हल्की एक्सरसाइज स्ट्रेस पैदा करने वाले हॉर्मोन (जैसे कॉर्टिसोल) को कम करता है और मूड को अच्छा करने वाले केमिकल्स को तुरंत बढ़ाता है।

ज्यादा नहीं, बस इतना: रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, या स्ट्रेचिंग ही काफी है। इससे एकाग्रता बढ़ेगी।

4. दिमाग को शांत करने वाली सांसें स्ट्रेस बढ़ने पर हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस से दिल की धड़कन नॉर्मल होती है, जिससे दिमाग को शांति मिलती है।

प्रैक्टिस: पढ़ाई शुरू करने या स्ट्रेस महसूस होने पर 5 मिनट के लिए गहरी सांस लेने और छोड़ने की प्रैक्टिस करें।

5. सोशल सपोर्ट लें अकेले पढ़ाई करने से स्ट्रेस बढ़ सकता है। दोस्तों या परिवार के साथ हंसना-बोलना दिमाग को एक 'पॉज' बटन देता है।

जुड़े रहें: दिन में थोड़ा समय दोस्तों या परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए निकालें। अपनी समस्याओं को शेयर करें।

6. कैफीन की मात्रा कम करें कॉफी और चाय आपको तुरंत एनर्जी देते हैं, लेकिन इनकी अधिक मात्रा घबराहट और बेचैनी को बढ़ा सकती है, जिससे फोकस टूटता है।

बदलें: कैफीन के बजाय हर्बल चाय, छाछ या पानी ज्यादा पिएं।

7. अपनी नींद पूरी करें शरीर खुशी के हॉर्मोन का उत्पादन अच्छी नींद के दौरान ही करता है। कम नींद यानी ज्यादा स्ट्रेस।

लक्ष्य: परीक्षा के दिनों में भी हर रात 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है।

8. छोटे लक्ष्य, बड़ी खुशी जब आप एक छोटा सा लक्ष्य पूरा करते हैं (जैसे एक चैप्टर खत्म करना), तो दिमाग आपको खुशी का अनुभव कराता है।

प्रेरणा बनाएं: अपनी पढ़ाई को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्सा पूरा करने पर खुद को शाबाशी दें।

9. वर्तमान में रहें बीते हुए कल की चिंता या भविष्य के परिणाम का डर स्ट्रेस बढ़ाता है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस से आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

माइंडफुलनेस: पढ़ते समय केवल अपनी किताब पर ध्यान दें, न कि परिणाम पर।