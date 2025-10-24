Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़8 Motivation Tips to Stay Consistent During Board Exam Preparation
बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं बनेगी बोझ, बस अपनाएं ये 8 असरदार टिप्स

Fri, 24 Oct 2025 03:54 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
CBSE, यूपी, राजस्थान से लेकर तमाम बोर्ड (Board Exam Preparation) के 10वीं और 12वीं के छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। अधिक अंक हासिल करने के लिए छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन कई बार ये तैयारियां बच्चों के लिए बोझ बनने लगती है और उनका फोकस हटने लगता है। ऐसे में छात्रों को एक बेहतर प्लान की जरूरत होती है, जो उन्हें बोर्ड एग्जाम की तैयारी में फोकस और कॉन्फिडेंट रहने में मदद करें। चलिए ऐसे ही कुछ असरदार टिप्स जानते हैं।

स्टडी प्लान बनाएं
बोर्ड एग्जाम की तैयारी के दौरान छात्र एक ऐसा टाइमटेबल बनाएं जो आपके डेली रूटीन में फिट हो और सभी सब्जेक्ट्स को कवर करे। अपने टॉपिक्स को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें और रेगुलर रिवाइज करें। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने और स्ट्रेस कम करने में मदद मिलेगी।

छोटे-छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दें
एक साथ पूरा सिलेबस खत्म करने के बजाय, हर दिन छोटे-छोटे लक्ष्य पूरे करने पर फोकस करें। जैसे कि एक चैप्टर पर तैयार करें, या एक्सरसाइज का एक सेट, या एक कॉन्सेप्ट को पूरा करें। छोटे टारगेट हासिल करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आप मोटिवेटेड रहते हैं। धीरे-धीरे, ये छोटी उपलब्धियां बड़ी प्रोग्रेस में बदल जाएंगी और आपको फोकस रहने में मदद करेंगी।

छोटे ब्रेक लें
बिना आराम किए लंबे समय तक पढ़ाई करने से थकान हो सकती है और ध्यान भटक सकता है। हर एक या दो घंटे के बाद छोटे ब्रेक लें। इस समय का इस्तेमाल स्ट्रेच करने, टहलने या पानी पीने के लिए करें। ये छोटे ब्रेक आपके दिमाग को फ्रेश करते हैं और आपको नए फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई पर लौटने में मदद करते हैं।

दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें
हर स्टूडेंट का सीखने का तरीका अलग होती है। दूसरों से अपनी तुलना करने से आप चिंतित हो सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। इसके बजाय, अपनी खुद की प्रोग्रेस और सुधार पर ध्यान दें।

खुद को इनाम दें
जब आप अपने लक्ष्य को पूरे करते हैं, तो छोटे इनाम देकर खुद को मोटिवेट करें। आप पसंदीदा शो देख सकते हैं, स्नैक खाना, या दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। ये आपकी तैयारी को मजेदार बनाते हैं।

ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें
पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर रहें। खासकर फोन या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचें। इसका इस्तेमाल आप स्टडी सेशन के बाद कर सकते हैं।

पर्याप्त नींद लें और अच्छा खाना खाएं
अगर आप स्वस्थ हैं, तो आपका दिमाग अच्छे से काम करता है। इसके लिए आपको पर्याप्त नींद लेनी है और अच्छा भोजन करना है। नाश्ता स्किप करने से बचें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। सही आराम और पोषण याददाश्त को बेहतर बनाते हैं और आपको अपनी पढ़ाई में लगातार बने रहने में मदद करते हैं।

नियमित रूप से रिवाइज करें
रिवीजन तैयारी का एक जरूरी हिस्सा है। रेगुलर रिवीजन आपकी याददाश्त को मजबूत करता है और आपको कमज़ोर एरिया पहचानने में मदद करता है। परीक्षा से पहले जल्दी रिव्यू के लिए छोटे नोट्स या फ्लैशकार्ड बनाएं।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Exam CBSE Board Exam Up Board
