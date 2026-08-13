79 साल पूरे या 80वां स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को लेकर इस बार दूर कर लें ये कन्फ्यूजन
Independence Day 2026: 15 अगस्त 2026 को भारत अपनी आजादी के 79 साल पूरे कर रहा है और 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जानिए इसके पीछे का गणित।
Independence Day 2026: हर साल अगस्त का महीना आते ही हवा में एक अलग ही देशभक्ति की खुशबू तैरने लगती है। देश के हर कोने में तिरंगा फहराने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हर नागरिक फख्र से भर उठता है। लेकिन इस बीच हर बार एक सवाल जरूर उठ खड़ा होता है कि आखिर इस साल हम आजादी की कौन सी सालगिरह मना रहे हैं? क्या यह 79वां स्वतंत्रता दिवस है या फिर 80वां? अगर आपके मन में भी यह सवाल तैर रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। हर साल लाखों लोग गूगल पर यही उलझन सुलझाने की कोशिश करते हैं। सच तो यह है कि इसका जवाब दोनों ही है, बस देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। 15 अगस्त 2026 को भारत अपनी आजादी के 79 साल पूरे कर रहा है, जबकि हम सब मिलकर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं।
79 साल की आजादी और 80वां स्वतंत्रता दिवस का समझिए पूरा गणित
इस गणित को समझना बेहद आसान है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि हम पूरे किए गए सालों की गिनती कर रहे हैं या फिर जश्न मनाने के मौकों की। 15 अगस्त 1947 को यह वह पहला ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने आजादी की पहली हवा में सांस ली थी। यानी यह हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस था। 15 अगस्त 1948 को इस दिन हमने आजादी का एक साल पूरा किया, जिसे पहली सालगिरह कहा गया। लेकिन अगर जश्न के मौकों की गिनती करें तो यह स्वतंत्रता दिवस का दूसरा मौका था। इसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए जब आप 2026 में से 1947 घटाते हैं, तो जवाब 79 आता है। यानी 15 अगस्त 2026 को देश अपनी आजादी के 79 साल पूरे कर चुका होगा। लेकिन चूंकि पहला स्वतंत्रता दिवस 1947 में ही मना लिया गया था, इसलिए 2026 में लाल किले की प्राचीर से फहराया जाने वाला तिरंगा हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक होगा।
2026 की खास थीम
हर साल स्वतंत्रता दिवस की एक खास थीम तय की जाती है, जो देश के भविष्य और उसकी दिशा को दर्शाती है। 2026 के इस राष्ट्रीय पर्व की मुख्य थीम है "विकसित भारत@2047 के लिए युवा शक्ति"। इसके साथ ही इस साल राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम के 150 साल' का भव्य उत्सव भी मनाया जा रहा है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि जब भारत 2047 में अपनी आजादी की सौवीं सालगिरह मनाएगा, तब तक देश को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का दारोमदार हमारी युवा पीढ़ी के कंधों पर ही होगा। टेक्नोलॉजी में नए बदलाव हों, ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाना हो, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना हो या फिर युवाओं के नए-नए इनोवेशन हर जगह युवा शक्ति की भूमिका सबसे अहम मानी गई है। वहीं दूसरी तरफ, 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने का जश्न हमें उस ऐतिहासिक गीत की याद दिलाता है, जिसने आजादी की लड़ाई में लाखों देशवासियों के दिलों में इंकलाब की मशाल जलाई थी।
15 अगस्त की ऐतिहासिक अहमियत
14 और 15 अगस्त 1947 की वह दरमियानी रात कोई आम रात नहीं थी। करीब दो सौ सालों की ब्रिटिश गुलामी, बर्बरता और औपनिवेशिक हुकूमत का अंत उसी रात हुआ था। भारत को यह आजादी यूं ही थाली में सजाकर नहीं मिली थी। इसके पीछे अनगिनत शहादतों, आंसुओं और कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान दर्ज है। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कूटनीति, सरदार वल्लभभाई पटेल की दृढ़ता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 'आजाद हिंद फौज' का पराक्रम और भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की बेखौफ शहादत इन सभी महान सपूतों ने देश की आजादी की नींव रखी थी। 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947' के तहत जब भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना, तो पंडित नेहरू ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से देश को संबोधित किया और पहली बार तिरंगा फहराया। यहीं से हर साल लाल किले से देश को संबोधित करने और तिरंगा फहराने की परंपरा की शुरुआत हुई।
देशभर में जश्न का माहौल
आज भी वही पुरानी परंपरा पूरी शान-ओ-शौकत के साथ कायम है। 15 अगस्त के मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, जिसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर कोने में यह दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। राज्यों की राजधानियों, सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और मोहल्लों में तिरंगा फहराया जाता है। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और देशभक्ति के गीतों से पूरा माहौल गूंज उठता है। यह दिन महज एक छुट्टी नहीं है, बल्कि यह अपनी कुर्बानियों को याद करने और भारत की अखंडता व लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लेने का एक पवित्र अवसर है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव