Republic Day 2026 Speech in Hindi: गणतंत्र दिवस 2026 पर दीजिए ऐसा भाषण कि गूंज उठेगा पूरा हॉल, तालियां नहीं रुकेंगी

77th Republic Day 26th January 2026 Speech in Hindi: 26 जनवरी का दिन हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। इस बार भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जैसे लेख लिखवाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के इतिहास व महत्व को बताने के लिए भाषण व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अगर आप भी इस तरह की किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो नीचे लिए भाषण से उदाहरण ले सकते हैं।

गणतंत्र दिवस भाषण आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को भारतीय गणतंत्र के इस पावन पर्व की कोटि-कोटि बधाई!

आज हम यहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस गौरवशाली क्षण को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसने भारत की नियति बदल दी। आज का दिन उन बलिदानों, सपनों और संकल्पों का प्रतीक है, जिन्होंने 'गुलाम भारत' को 'गणतंत्र भारत' में बदला।

हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। लेकिन वह स्वतंत्रता तब तक अधूरी थी, जब तक हमारे पास अपने नियम और अपने कानून नहीं थे। ढाई साल के कड़े परिश्रम और गहन विमर्श के बाद, डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने हमें विश्व का सबसे श्रेष्ठ और लिखित संविधान दिया। 26 जनवरी 1950 को जब यह संविधान लागू हुआ, तो भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। इसी दिन से भारत में जनता का शासन स्थापित हुआ और हमें हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त हुए।

गणतंत्र का अर्थ है— 'वह राष्ट्र जहां सर्वोच्च शक्ति जनता के पास हो'। आज जब हम कर्तव्य पथ पर परेड और आसमान में गरजते विमानों को देखते हैं, तो वह केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि वह हमारी सुरक्षा, संप्रभुता और एकता का प्रतीक होता है। पिछले दशकों में भारत ने अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक और तकनीक से लेकर अर्थव्यवस्था तक जो मुकाम हासिल किए हैं, उसकी नींव हमारे इसी लोकतंत्र में छिपी है।

एक विद्यार्थी और देश के भविष्य के रूप में, हमें यह समझना होगा कि गणतंत्र केवल अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। आज भी हमारे सामने गरीबी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां खड़ी हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, "संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं, तो वह बुरा साबित होगा।"

इसलिए, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान के मूल्यों— स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पालन करें। हमारा दायित्व है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां किसी के साथ भेदभाव न हो, जहां शिक्षा सबका अधिकार हो और जहां पर्यावरण की रक्षा हमारी प्राथमिकता हो।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। भारत वह देश है जिसने दुनिया को 'वसुधैव कुटुंबकम' का संदेश दिया। आइए, इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने चरित्र और अपनी मेहनत से भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे।

मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी:

"ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर।" एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!