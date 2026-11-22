सरकार साल 2029 तक देश में मेडिकल की 75 हजार सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इससे MBBS और पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल की पढ़ाई के अवसर बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इसका ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।

अगर आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। देश के ज्यादातर छात्र एमबीबीएस में एडमिशन पाने के लिए 12वीं के बाद नीट की परीक्षा में बैठते है। ऐसे छात्रों के लिए हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। दरअसल, सरकार साल 2029 तक देश में मेडिकल की 75 हजार सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इससे MBBS और पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल की पढ़ाई के अवसर बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इसका ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का जोर अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) सीटों के बीच संतुलन बनाने पर भी है।

हाल में बढ़ीं हैं सीटे देश में मेडिकल एजुकेशन का दायरा पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 863 हो गई है। वहीं, अंडरग्रेजुएट मेडिकल सीटें करीब 51 हजार से बढ़कर 1.43 लाख और पोस्टग्रेजुएट सीटें 31 हजार से बढ़कर 91,572 हो गई हैं। देश में एम्स की संख्या भी बढ़कर 23 हो चुकी है। सरकार ने पिछले साल 10 हजार यूजी और पीजी मेडिकल सीटें बढ़ाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। इस पर चार साल में खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में हर एक सीट करीब 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा और सबसे कम एमबीबीएस की सीटें हैं?

किस राज्य में MBBS की सबसे ज्यादा और सबसे कम सीटें? देश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए MBBS सीटों की उपलब्धता राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से जारी शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सीट मैट्रिक्स के अनुसार, कर्नाटक में सबसे ज्यादा MBBS सीटें हैं। वहीं, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम सीटें हैं।

NMC के 18 सितंबर 2026 तक अपडेट आंकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक में सरकारी और मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर कुल 15,745 MBBS सीटें हैं। यहां 76 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यूपी के 92 मेडिकल कॉलेजों में कुल 14,400 MBBS सीटें हैं। तमिलनाडु में 78 मेडिकल कॉलेजों के जरिए 14,299 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, महाराष्ट्र के 89 मेडिकल कॉलेजों में 13,399 MBBS सीटें हैं।

इन तीन राज्यों में सबसे कम MBBS सीटें MBBS सीटों की उपलब्धता के मामले में नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सबसे पीछे हैं। इन तीनों राज्यों में केवल एक-एक मेडिकल कॉलेज है और प्रत्येक राज्य में MBBS की 100 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार में एक मेडिकल कॉलेज के जरिए 114 MBBS सीटें हैं।

बिहार में MBBS की कितनी सीटें? बिहार की बात करें, तो यहां कुल 31 मेडिकल कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में MBBS की 4710 सीटें उपलब्ध हैं। राज्य में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने से स्थानीय छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के अधिक अवसर मिल सकते हैं।

सबसे ज्यादा इन राज्यों में पीजी मेडिकल सीटें पीजी की बात करें, तो शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सबसे अधिक पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें कर्नाटक में हैं। इसके बाद, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है।

कर्नाटक में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर कुल 10,092 पीजी सीटें हैं। इनमें 2,805 सीटें सरकारी और 7287 सीटें निजी मेडिकल कॉलेजों में हैं। महाराष्ट्र में कुल 9216 PG सीटें हैं। इनमें 4277 सरकारी और 4939 निजी कॉलेजों में उपलब्ध हैं। तमिलनाडु में 8023 सीटें हैं, जिनमें 3030 सरकारी और 4,993 निजी कॉलेजों में हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में कुल 7437 PG मेडिकल सीटें हैं। इनमें 3568 सरकारी और 3869 निजी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध हैं।