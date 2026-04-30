7 Common Grammar Mistakes: इंग्लिश ग्रामर की ये 7 गलतियां, बड़े-बड़े दिग्गज भी खा जाते हैं मात
7 Common English Grammar Mistakes: अगर आप भी अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो इन 7 आम गलतियों को सुधारना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इनके बारे में आसान भाषा में।
7 Common Grammar Mistakes: अंग्रेजी बोलना और लिखना आज के समय में एक जरूरत बन गया है। कई छात्र बरसों तक इंग्लिश सीखने के बाद भी खुद को ‘एडवांस्ड लर्नर’ मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी छोटी-छोटी ग्रामर की गलतियां हैं जो अच्छे-भले जानकारों की इमेज खराब कर देती हैं?
इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं जहां अक्सर छात्र और प्रोफेशनल भी डाउट में आ जाते हैं। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो इन 7 आम गलतियों को सुधारना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इनके बारे में आसान भाषा में:
1. 'Its' और 'It's' का उलझन भरा खेल
यह सबसे आम गलती है।
It's: यह 'It is' या 'It has' का छोटा रूप है। (उदाहरण: It's raining.)
Its: यह मालिकाना हक (Possession) दिखाता है। (उदाहरण: The dog wagged its tail.)
छात्र अक्सर 'Its' में गलती से अपोस्ट्रोफी (') लगा देते हैं, जिससे वाक्य का अर्थ बदल जाता है।
2. 'Affect' बनाम 'Effect'
इन दोनों शब्दों का उच्चारण लगभग एक जैसा है, लेकिन इस्तेमाल अलग।
Affect: यह एक 'क्रिया' (Verb) है, जिसका अर्थ है प्रभावित करना। (The weather affects my mood.)
Effect: यह एक 'संज्ञा' (Noun) है, जिसका अर्थ है परिणाम या प्रभाव। (The effect of the medicine was quick.)
3. 'Who' और 'Whom' की पहेली
एडवांस्ड छात्र भी यहां अटक जाते हैं। एक आसान ट्रिक याद रखें:
अगर जवाब 'He' में आ सकता है, तो 'Who' लगाएं। (Who is calling? He is calling.)
अगर जवाब 'Him' में आ सकता है, तो 'Whom' लगाएं। (Whom are you calling? Calling him.)
4. 'Less' और 'Fewer' का सही चुनाव
क्या आप जानते हैं कि इन्हें अदल-बदल कर इस्तेमाल करना गलत है?
Fewer: इसका उपयोग उन चीजों के लिए करें जिन्हें आप 'गिन' सकते हैं। (Fewer students, fewer books.)
Less: इसका उपयोग उन चीजों के लिए करें जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे मात्रा। (Less water, less time.)
5. 'Their', 'There' और 'They're'
ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं (Homophones), लेकिन इनका मतलब बिल्कुल अलग है:
There: जगह बताने के लिए। (Go there.)
Their: उनका (मालिकाना हक)। (It is their house.)
They're: यह 'They are' का छोटा रूप है। (They're coming.)
6. कॉमा (Comma Splice) की गलती
दो स्वतंत्र वाक्यों (Complete Sentences) को केवल एक कॉमा से जोड़ना व्याकरण की दृष्टि से गलत है। जैसे: "I am tired, I am going home." यह गलत है। यहां कॉमा की जगह फुल स्टॉप या 'and' का इस्तेमाल होना चाहिए।
7. 'Me' बनाम 'I'
अक्सर लोग खुद को शामिल करते समय कहते हैं, "Rahul and me went to the park." यह गलत है। सही वाक्य होगा: "Rahul and I went to the park." ट्रिक: दूसरे व्यक्ति का नाम हटाकर देखें। आप "Me went to the park" नहीं कहेंगे, बल्कि "I went to the park" कहेंगे।
अभ्यास ही है समाधान
अंग्रेजी एक भाषा है और इसे रटने के बजाय समझकर बोलना ज्यादा प्रभावी होता है। ऊपर बताई गई गलतियां बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन ये आपकी राइटिंग स्किल्स की गहराई को दर्शाती हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लिखते समय इन बारीकियों पर ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स