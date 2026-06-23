Nikhil Kamath: अरबपति निखिल कामथ की बताई इन 7 किताबों में छिपा है सफलता का राज, आप भी जरूर पढ़ें
Nikhil Kamath: जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ ने ऐसी बेहतरीन किताबों की लिस्ट शेयर की है, जो जो राजनीति से लेकर पैसे की साइकोलॉजी तक बदल देंगी आपकी सोच।
Nikhil Kamath Book Recommendations: भारत के सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकरेज कंपनी 'जेरोधा' (Zerodha) के को-फाउंडर निखिल कामथ आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद अपनी मेहनत और अलग सोच के दम पर देश के सबसे युवा अरबपतियों में शुमार होने वाले निखिल अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस अलग सोच और बिजनेस माइंडसेट के पीछे किताबों का बहुत बड़ा हाथ है? निखिल कामथ ने हाल ही में उन 7 किताबों के नाम शेयर किए हैं, जिन्होंने दुनिया, राजनीति, इकोनॉमिक्स और ह्यूमन साइकोलाॅजी को समझने में उनकी सबसे ज्यादा मदद की है। आइए जानते हैं इस दिलचस्प लिस्ट के बारे में जो हर छात्र का सफलता की राह दिखा सकती है।
1. डेंग शियाओपिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना (Ezra F. Vogel):
चीन को एक आधुनिक आर्थिक महाशक्ति में बदलने वाले नेता डेंग शियाओपिंग की इस जीवनी से निखिल ने सीखा कि कैसे सही पॉलिसी और लीडरशिप पूरे देश की किस्मत बदल सकती हैं।
2. ट्रेडिंग गेम (Gary Stevenson)
यह किताब एक ऐसे व्यापारी की कहानी है, जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को बहुत करीब से देखा है। यह किताब हमें बहुत ही आसान भाषा में समझाती है कि दुनिया में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई क्यों बढ़ती जा रही है। अगर आप आज के दौर के कैपिटलिज्म और पैसे के खेल को समझना चाहते हैं, तो यह बेस्ट सेलर आपके लिए ही है।
3. हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसॉफी (Bertrand Russell - History of Western Philosophy)
यह एक महान क्लासिक किताब है, जो हमें प्राचीन ग्रीस (यूनान) से लेकर आज के आधुनिक युग तक के सफर पर ले जाती है। इसे पढ़कर छात्र यह समझ सकते हैं कि आज की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और समाज जिन विचारों पर चल रहे हैं, उनकी शुरुआत कहां से हुई थी।
4. ऑन ट्रुथ (J. Krishnamurti - On Truth)
महान भारतीय दार्शनिक जिड्डू कृष्णमूर्ति की यह किताब छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि दुनिया में जो कुछ भी पहले से मान लिया गया है, उस पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सवाल उठाना सीखें और खुद के प्रति जागरूक बनें।
5. फ्रीडम फ्रॉम द नोन (J. Krishnamurti - Freedom from the Known)
यह निखिल कामथ की सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है। यह किताब छात्रों को समाज के बनाए बंधनों, पुरानी रूढ़िवादी सोच और असफलता के डर से आजाद होना सिखाती है। खुद को पहचानने और अपनी असल क्षमता को बाहर लाने के लिए यह एक बेहतरीन किताब है।
6. एनिमल फार्म (George Orwell - Animal Farm)
दशकों पहले लिखी गई यह छोटी सी कहानी आज के दौर में भी बिल्कुल सच बैठती है। यह किताब बहुत ही रोचक तरीके से राजनैतिक खेल को समझाती है। यह दिखाती है कि कैसे जब किसी इंसान के हाथ में ताकत या 'पावर' आती है, तो वह बदल जाता है और कैसे बड़े-बड़े क्रांतिकारी आदर्श भी समय के साथ बेकार हो जाते हैं।
7. व्हेन जीनियस फेल्ड (Roger Lowenstein - When Genius Failed)
यह कहानी हर छात्र के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े फंड के अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह जाने की सच्ची घटना है। यह किताब सिखाती है कि जीवन में कभी भी घमंड या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणित के फॉर्मूले और किताबी सिद्धांत हमेशा असल जिंदगी के उतार-चढ़ाव को नहीं संभाल सकते। प्रैक्टिकल नॉलेज ही असली ताकत है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
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